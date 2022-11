Borjanu slali uvredljive poruke: Ljudi su primitivci. Očito su kući frustrirani pa se hoće iskaliti...

Golman Kanade Milan Borjan, Srbin rođen u Hrvatskoj (iako on tvrdi drugačije), bio je pod posebnim povećalom na utakmici "vatrenih" i sjevernoameričke reprezentacije na SP-u u Katru. Hrvatska je pobijedila 4-1, a navijači u kockicama vrijeđali su i provocirali Borjana tijekom cijele utakmice uzvicima i gnjusnim transparentima.

On je, kad su navijači vikali "Vukovar, Vukovar", na kraju gestikulirao podigavši tri prsta. Osvrnuo se na sve nakon utakmice.

- To pokazuje kakvi su ljudi primitivci. Nemam im što komentirati povodom toga, to govori o njima. Čuo sam da su vikali, vrijeđali i tako dalje, ali to samo govori o njima da su primitivci, da trebaju poraditi na sebi i svojim obiteljima. Očito imaju neku frustraciju kući pa dođu ovdje i žele je iskaliti na nekom drugom - rekao je Borjan i dodao:

- Hrvatskoj reprezentaciji želio bih sve najbolje u nastavku SP-a, odigrali su dobru utakmicu. Mi smo poveli rano, igrali dobro 20-25 minuta pa se povukli, ne znam zašto. Ali to je nogomet, idemo dalje. Ovo je lijepo iskustvo za sve nas i kanadsku reprezentaciju koja se poslije 36 godina pojavila na nogometnoj karti. Žao mi je što je rezultat ovakav, ali idemo dalje. To je jedno iskustvo za nas.

Hoće li te pokušati zaštititi kanadski nogometni savez, upitali su ga srpski kolege.

- Nema potrebe. Imam milijun i jednu poruku i poziv s njihove strane. To su djeca koja ne znaju što je ni kako je bilo. Sve to govori o njima, ja nemam što komentirati. Hrvatskoj reprezentaciji želim sve najbolje i to je to - kazao je golman Crvene zvezde.

Pokazao si tri prsta?

- Jesam, bilo mi je krivo. Krivo ti je kad te vrijeđaju i tako to, ali to govori o njima. Ja gledam svoje dvorište, svoju reprezentaciju, ljude oko sebe, svoju obitelj. To mi je najvažnije.

Njegov broj mobitela objavili su na društvenim mrežama, dobio je, pokazuje, tisuće poruka u kojima ga provociraju i vrijeđaju.

- Kad te dovedu na nešto tako... Da vam upalim WhatsApp, da vidite što sve pišu, traktori, ovako-onako... (pokazuje poruke) 2056 poruka. Što mogu reći? To je do njih, ali to je sve nogomet. Život ide dalje, idem dalje s osmijehom. Ja sam sretan čovjek, imam predivnu obitelj, ljudi koji me vole, poštuju i cijene. To mi je bitnije od bilo čega drugog.

Kako je bilo obitelji? Na tribinama je bila i njegova supruga Snežana, bivša direktorica marketinga Partizana.

- Bilo joj je teško, ona je na udaru i Partizanovih navijača i gdje god krenemo. Znate kako kažu, za dobrim konjem se prašina diže. Sve uspjehe koje sam napravio s Crvenom zvezdom, pokušali su umanjiti to, vrijeđati nas jer su ljudi ljubomorni. Ali ja idem dalje uzdignute glave. Dobio sam podršku iz kluba prije utakmice, nisam vidio sad poslije jer imam puno poruka. Uvijek imam podršku iz Zvezda, presretan sam - rekao je Borjan.

Ipak, na ponašanje hrvatskih reprezentativaca nema što prigovoriti.

- Fenomenalan pristup svakog igrača Hrvatske, prije i poslije utakmice. Sve pohvale, gospodski, kapa do poda. Pričao sam s Perišićem o utakmici protiv Belgije, kako smo trebali pobijediti u toj utakmici. I rekao mi je: "Ajde, probajte pobijediti Maroko da bismo mi mogli proći dalje".

Što je rekao suigračima u krugu nakon utakmice?

- Da sam ponosan što sam dio njih, što imamo takvo bratstvo i zajedništvo, i u dobrom i u lošem. Trebamo nastaviti dalje, dići glavu, imamo još jednu utakmicu jer želimo prvu pobjedu na SP-u. Dali smo taj gol, sad čekamo i pobjedu. Nažalost, nećemo njome proći dalje, ali glavu gore i idemo dalje.

Kako vidi šanse reprezentacije Srbije?

- Vjerujem u Srbiju, ima fenomenalnu momčad. Gledao sam utakmicu protiv Brazila, nije bila na nivou, kao da je bila umorna. Ali nadam se da će već sutra uzeti tri boda, pobijediti Švicarsku i proći dalje. Neću sutra biti na stadionu jer imamo trening - zaključio je Milan Borjan.

