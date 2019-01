Borkinja koju je pretukao muž: Ovdje sam i već sam pobijedila

Rachael Ostovich (27), UFC borkinja koju je prije dva mjeseca divljački pretukao suprug od kojeg se spašavala skokom s balkona, borit će se ovog vikenda, 19. siječnja, protiv Paige VanZant u Brooklynu.

Rachael je na Havajima pretukao suprug Arnold Berdon, također borac, koji je imao zabranu prilaska zbog ranijih prijava za obiteljsko nasilje. Ovaj put bilo je najgore, slomio joj je jagodičnu kost, a Rachael je iskašljavala krv.

Nasilnika su uhitili i čeka suđenje. Iako je zbog tog incidenta borba Ostovich - VanZant bila otkazana, ona je vraćena u program.

- U to vrijeme ležala sam u bolnici i razmišljala kako je to moja borba i kako je moram odraditi. Slomilo me kad sam saznala da su me povukli s eventa. Moj otac je to odlučio i to je tada bila jedina prava odluka - rekla je Amerikanka i dodala:

- Ali trebala sam tu borbu. Imala sam svaki mogući razlog da odustanem, ali nisam htjela odustati. Ovdje sam i već je to pobjeda. Borilački sportovi su jedna od najtežih stvari kojom se možete baviti, fizički i mentalno. Onda još i ovo sve što mi se dogodilo... To mi sve pomaže da shvatim tko sam kao osoba. Nadam se da ću uspjeti motivirati neke ljude - rekla je Rachael.

Rachael Ostovich stigla je u UFC iz Invicte, organizacije pod okriljem UFC-a koja promovira ženske borbe na američkom tlu. Ima četiri pobjede i četiri poraza.

Paige VanZant ima sedam pobjeda i četiri poraza.

- Paige je iskusna i poznata borkinja. Raznovrsna je i srčana, ja također unosim puno srčanosti u borbu. Bit će to veliki meč. Ne samo nama u ringu, već i fanovima. Na kraju nitko neće izgubiti, vidjet ćete. Pobjeda je jedino o čemu razmišljam, trebam tu pobjedu, ali već se osjećam kao da sam pobijedila, samim time što sam ovdje - dodala je Rachael.