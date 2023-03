Borna Gojo ispao u prvom kolu Indian Wellsa, Ćorić odmarao

U susretu 1. kola ATP teniskog turnira iz serije Masters 1000 u Indian Wellsu hrvatski tenisač Borna Gojo (25) je izgubio od Francuza Richarda Gasqueta sa 4-6, 7-6 (5), 2-6. Nakon što je uspješno odradio kvalifikacije izborivši svoj prvi turnir iz serije Masters 1000 u karijeri, Bojo je poražen u 1. kolu od iskusnog 36-godišnjeg Francuza.

Bio je to ravnopravan meč, a nakon dva sata i 12 minute igre slavio je Gasquet koji je u karijeri osvojio 16 turnira. U prvom setu presudio je break u trećoj igri u kojem je Gojo imao 40-15, a potom još dvije prednosti, dok je Francuz imao dvije break lopte. Nažalost, drugu je iskoristio. Francuz je došao do prednosti koju do kraja seta nije ispustio.

Foto: CIRO DE LUCA

U drugom setu 25-godišnji Splićanin se dva puta uspio vratiti iz breaka zaostatka, a na koncu osvojiti set u 13. igri. Gasquet je već u prvom gemu napravio break, no Gojo je uzvratio izjednačivši na 2-2. Gasquet tada radi novi break za 3-2, ali i Gojo odmah vraća na 3-3. Set je potom otišao u tiebreak u kojem su tenisači sedam puta gubili servise, Francuz četiri puta, a hrvatski tenisač tri puta.

Gojo uzeo set pa pao

Na koncu je Gojo nakon sat vremena igre dobio drugi set 7-6 (5). Gojo je dobro krenuo i u treći set. Držao se do 2-2, a Gasquet tada veže četiri gema i odlazi do pobjede i prolaska u drugo kolo.

Gojo je meč završio sa 20 as servisa, imao je 48 winnera, a Gasquet 27. Hrvatski tenisač je imao i 26 neprisiljenih pogrešaka, a Francuz šest manje. Gasquet će u drugom kolu igrati protiv 11. nositelja Talijana Jannika Sinnera koji je u prvom kolu bio slobodan.

Foto: CIRO DE LUCA

U drugom kolu kreće i drugi hrvatski tenisač Borna Ćorić kojeg čeka ogled protiv Slovaka Alexa Molčana koji je porazio Španjolca Alberta Ramosa-Vinolasa sa 6-3, 6-2. Ćorić i Molčan su do sada igrali jednom, a slavio je 25-godišnji Slovak, trenutačno 63. tenisač svijeta. Igrali su lani u Hamburgu, a Ćorić je zbog ozljede predao meč kod zaostatka od 7-6 (7) i 2-0.

