Borna Gojo osvojio je ATP Challenger turnir u Moreliji. Splićanin je nakon dramatičnog tie-breaka nadvladao Argentinca Ficovicha i osvojio svoj četvrti Challenger naslov. Sada je 139. najbolji tenisač svijeta
Borna Gojo osvojio je turnir u Meksiku! Evo koliko je zaradio
Hrvatski tenisač Borna Gojo (28) pobjednik je jakog ATP Challengera u meksičkoj Moreliji, ukupnog nagradnog fonda 225.000 dolara. Odličan tjedan Splićanin je okončao završim slavljem protiv 208. tenisača svijeta, Argentinca Juana Pabla Ficovicha – 7-6(5), 6-2, kojemu otac ima hrvatske korijene, a majka mu je Brazilka.
Nešto više posla, Borna je imao u prvom setu u kojem se Argentinac vratio nakon zaostatka 4-2, no poslije osvojenog tie-breaka više nije imao problema na putu prema svom četvrtom naslovu na Challengerima, drugom ove godine nakon Metepeca, također u Meksiku.
U finalu je ispalio 12 as-servisa i imao 23 winnera, dok je Argentinac imao samo 8. Bila je ovo 14. pobjeda Goje u posljednjih 15 mečeva, a turnir je završio skokom na 139. poziciju na ATP listi.
