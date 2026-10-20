Borna Gojo sredio polufinalistu Wimbledona u 1. kolu Lyona

Hrvatski tenisač Borna Gojo plasirao se u 2. kolo ATP turnira u Lyonu nakon što je u 1. kolu nadigrao Britanca Arthura Feryja sa 6-3, 7-6 (2) nakon sat i 40 minuta igre.

Nakon uspješno odrađenih kvalifikacija, Gojo je pružio i odličnu partiju protiv osmog nositelja turnira i polufinalista ovogodišnjeg Wimbledona Feryja te je upisao svoju prvu ovogodišnju pobjedu u glavnom ždrijebu nekog ATP turnira.

Tijekom prvog seta 28-godišnji Splićanin sjajno je servirao te je suparniku dopustio tek četiri osvojena poena na reternu. S druge strane, Gojo je već u prvom Feryjevom servis-gemu imao "break-loptu" koju nije iskoristio, no do ključne je prednosti stigao oduzevši servis suparniku za vodstvo 3-1.

Drugi je set donio mnogo više borbe. Tako je Gojo u svakom od svoja prva tri servis-gema bio suočavan s "break-loptama" suparnika, dva se puta uspijevao spasiti no kod svog vodstva 2-1, odnosno odmah nakon što je oduzeo servis Feryju u tome nije uspio pa je Britanac vratio rezultatsku ravnotežu.