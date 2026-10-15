Marin Čilić ispao u drugom kolu Challengera od 406. na svijetu

Marin Čilić (38) neće igrati u četvrtfinalu Challengera u kineskom Jinanu. Hrvatskog tenisača u drugom je kolu iznenadio japanski kvalifikant Yosuke Watanuki, koji je slavio sa 7-5, 6-4 nakon sat i 39 minuta igre.

Čilić, trenutačno 80. igrač svijeta, nije uspio pronaći odgovor na igru 406. tenisača ATP-ove ljestvice, koji je do pobjede stigao u dva seta.

Ključna razlika bila je u učinkovitosti nakon drugog servisa. Watanuki je osvojio 62 posto poena na drugi servis, dok je Čilić ostao na 44 posto. Hrvatski je tenisač imao sedam aseva, četiri više od japanskog suparnika, ali ni to mu nije pomoglo da preokrene susret.

Watanuki je iskoristio tri od devet break-lopti, dok je Čilić realizirao jednu od dvije prilike. Japanca tako u Jinanu čeka nastup u četvrtfinalu, a hrvatski tenisač turnir završava u drugom kolu.