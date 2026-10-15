Obavijesti

Sport

Komentari 1
NIJE MU BIO DAN

Marin Čilić ispao u drugom kolu Challengera od 406. na svijetu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Marin Čilić ispao u drugom kolu Challengera od 406. na svijetu
Foto: Tyrone Siu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u Jinanu! Marin Čilić ispao je već u 2. kolu nakon što ga je japanski kvalifikant Watanuki srušio u dva seta

Admiral

Marin Čilić (38) neće igrati u četvrtfinalu Challengera u kineskom Jinanu. Hrvatskog tenisača u drugom je kolu iznenadio japanski kvalifikant Yosuke Watanuki, koji je slavio sa 7-5, 6-4 nakon sat i 39 minuta igre.

Čilić, trenutačno 80. igrač svijeta, nije uspio pronaći odgovor na igru 406. tenisača ATP-ove ljestvice, koji je do pobjede stigao u dva seta.

ŠOK ZA ŠOKOM Novo iznenađenje u Šangaju: S turnira je ispao i branitelj titule
Novo iznenađenje u Šangaju: S turnira je ispao i branitelj titule

Ključna razlika bila je u učinkovitosti nakon drugog servisa. Watanuki je osvojio 62 posto poena na drugi servis, dok je Čilić ostao na 44 posto. Hrvatski je tenisač imao sedam aseva, četiri više od japanskog suparnika, ali ni to mu nije pomoglo da preokrene susret.

Watanuki je iskoristio tri od devet break-lopti, dok je Čilić realizirao jednu od dvije prilike. Japanca tako u Jinanu čeka nastup u četvrtfinalu, a hrvatski tenisač turnir završava u drugom kolu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...
PREPOZNAJETE LI ASOVE?

FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...

Neki su došli u skupim transferima, neki kao talenti od kojih se puno očekivalo, neki su dobili i važne uloge, a većina su ispali čisti prolaznici. Sjećate li se ovih bivših dinamovaca?
Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke
FOTO: OŽENIO SE U TRENIRCI

Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke

Andrij Lunin, golman Real Madrida i ukrajinske reprezentacije, u braku je s Anastasijom Tamazovom. Ona je ukrajinska influencerica i osoba aktivna na društvenim mrežama
FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?
HMMM...

FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?

Talijanski studio VG13 Architects objavio je nove fotografije i detalje koji bi trebali krasiti novi stadion na Maksimiru. Podsjetimo, pobjednički rad izazvao je žestoku reakciju javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026