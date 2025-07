Borna Sosa novi igrač Crystal Palacea: 'Najbolja liga svijeta'

Borna Sosa (27) novi je igrač engleskog Crystal Palacea. Službeno započinje novo poglavlje u Londonu odakle je stigao iz Ajaxa, ali je prošlu sezonu proveo u Serie A igrajući za Torino. Bek hrvatske reprezentacije je s "orlovima" potpisao ugovor na tri godine uz opciju produljenja za još jednu.

Foto: Crystal Palace FC

- Mislim da se svi slažu da je to najbolja liga na svijetu, s toliko uzbudljivih i dobrih utakmica. Jedva čekam vidjeti stadione i doživjeti atmosferu. Uzbuđen sam. Zanima me brzina igre o kojoj svi pričaju u Premier ligi - rekao je Sosa za Palace TV pa dodao:

- Ja sam igrač koji voli napadati, ubacivati ​​lopte, raditi puno akcija. Volim utakmice u kojima se ide gore-dolje, s puno toga što se događa. Nadam se da ću navijačima moći pružiti neke zanimljive trenutke tijekom svog boravka ovdje.

Trenirat će ga Oliver Glasner (50), austrijski trener kojem je ovo prvi mandat u Premier ligi. Do sada je s klupe vodio LASK, Wolfsburg i Eintracht iz Frankfurta tako da ga Sosa dobro poznaje iz vremena kada je igrao za Stuttgart. Također, Sosa je rekao da ga je Glasner već upoznao s atmosferom u klubu te kakve navijače može očekivati.

Foto: Crystal Palace FC

- On je stvarno dobra osoba i vodio sam stvarno dobre i pozitivne razgovore s njim prije nego što sam došao ovdje. Zapravo, razgovarali smo oko sat vremena i već smo pričali o nekim taktičkim i tehničkim stvarima. On je stvarno zainteresiran za nogomet, 100 posto, i to se može osjetiti od početka. Mislim da samo tako možemo napredovati, stoga imam samo pozitivne stvari za reći o radu s njim.

Posjetimo, Sosa je 2018. iz Dinama prešao u Stuttgart za koji je odigrao 115 utakmica. Iz njemačke je preselio u Ajax 2023. godine za osam milijuna eura. Kao što smo već spomenuli, prošle sezone igrao je za Torino, a sada je za četiri milijuna eura stigao na bok engleskog prvoligaša.