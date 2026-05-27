ZA POVIJEST

Borna Sosa postao prvi Hrvat osvajač Konferencijske lige

Iako je dio momčadi koja je osvojila Europu, Zagrepčanin tijekom sezone nije imao status standardnog prvotimca. U sezoni 2025./2026., Sosa je u Premier ligi upisao samo sedam nastupa

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa proživljava pomiješane osjećaje. Podigao je povijesni europski trofej s Crystal Palaceom, no slavlje je zasjenila vijest da ga izbornik Zlatko Dalić neće voditi na Svjetsko prvenstvo 2026. Unatoč velikom klupskom uspjehu, presudili su faktori koji se gomilaju cijele sezone - nedovoljna minutaža i jaka konkurencija.

Prvi europski naslov za londonski klub

U napetom finalu Konferencijske lige, odigranom na Red Bull Areni u Leipzigu, Crystal Palace je svladao španjolski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Utakmica je bila tvrda i oprezna s obje strane, što je bilo i očekivano s obzirom na to da je objema momčadima to bilo prvo europsko finale u povijesti. Trenutak odluke dogodio se početkom drugog poluvremena, kada je udarac Adama Whartona obranio golman Augusto Batalla, a na odbijenu loptu natrčao je Jean-Philippe Mateta i pospremio je u mrežu. Tim pogotkom Palace je stigao do svog prvog europskog trofeja, a Borna Sosa postao je prvi hrvatski nogometaš koji je osvojio ovo natjecanje.

Ključni problem leži u minutaži

Iako je dio momčadi koja je osvojila Europu, Zagrepčanin tijekom sezone nije imao status standardnog prvotimca. U sezoni 2025./2026., Sosa je u Premier ligi upisao samo sedam nastupa. Nešto više prilika dobio je u pohodu na trofej Konferencijske lige, gdje je zabilježio šest nastupa, no ni to nije bilo dovoljno da se nametne kao neizostavan član udarne postave. Engleski mediji su od njegova dolaska isticali kako ga klupsko vodstvo vidi kao kvalitetnu pričuvu i konkurenciju za prvog izbora na lijevom boku, Tyricka Mitchella

*Uz korištenje AI-ja

