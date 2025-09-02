Obavijesti

Borna Sosa: Razgovarao sam s Bobanom, ali nije se dogodilo. Ne zna se što nosi budućnost...

Susret Portugala i Hrvatske u 1. kolu Lige nacija

Premier liga je najbolja liga na svijetu, financijski najmoćnija. U prijelaznom roku potrošilo se tri i pol milijarde eura, Englezi žive za nogomet, rekao je Sosa prije treninga reprezentacije

Reprezentacija Hrvatske u petak gostuje na Farskim Otocima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. 'Vatreni' su veliki favoriti, ali to tek treba pokazati na terenu. Nakon gostovanja, Hrvatska će na Maksimiru dočekati Crnu Goru. Nakon Martina Erlića, utakmicu je najavio i Borna Sosa.

Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije

- Cilj nam je osvajati bodove, u ove dvije utakmice osvojiti šest bodova. Nije bitan rezultat, već tri boda. Osnovni cilj je plasman na Svjetsko prvenstvo. Atmosfera je najbolja na svijetu - kazao je Sosa pa doao:

-Igrao sam više u Europi nego u prvenstvu, ali to je i očekivano jer sam ipak tek došao u novi klub. Zadovoljan sam trenutačnom situacijom u klubu, napredovat ću i sve će ići u svom smjeru.

Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije

Govorio je i o Premier ligi u kojoj će nastupati ove sezone te o povezivanju s Dinamom.

-Imat ću minutažu u najjačoj ligi svijeta, to mi puno znači. Premier liga je najbolja liga na svijetu, financijski najmoćnija. U prijelaznom roku potrošilo se tri i pol milijarde eura, Englezi žive za nogomet, osjetiš drugačiju energiju, za sada sam impresioniran - rekao je pa pričao o Dinamu:

- Razgovarao sam sa Zvonimirom Bobanom, radi jako dobre stvari za Dinamo. Imali smo par lijepih razgovora, nažalost, situacija se drukčije odvila, ali nikad ne znaš što budućnost nosi.

