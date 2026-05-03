FOTO 'Trogirska Heidi Klum' je opet stigla na Poljud: Zavidi joj i Victoria Beckham, voli Hajduk

Faretta Radić, manekenka iz Trogira, osvaja svijet. S Poljuda do Voguea, ostaje vjerna Hajduku i Dalmaciji. "Nije 'in', nego život", poručuje strastvena manekenka
Njezine hipnotizirajuće zelene oči s tribina Poljuda nedavno su privukle pažnju javnosti, no mnogi nisu ni slutili da gledaju u jednu od najuspješnijih hrvatskih manekenki svih vremena.
Dok su neki možda pomislili da je riječ o još jednoj influencerici koja je došla na derbi Hajduka i Rijeke jer je to "in", Faretta Radić (28) brzo je razjasnila stvari.
"Kad već svaka ženska stavlja sliku s Poljuda jer su 'došle pogledati' utakmicu jer je to 'IN' u određenom trenutku, kao i svi ostali sezonci samo kad Hajduk pobjeđuje... nek i ja jednom stavim sliku s Poljuda — ali kao dugogodišnja pretplatnica i netko tko nogomet prati od 4. godine. Nije 'in', nego život. Nek su nam tribine uvik pune!! I KAD GUBE I KAD TUKU", poručila je u rujnu, a bila je i ovu nedjelju na utakmici Hajduka i Varaždina.
Porukom na društvenim mrežama otkrila je da njezina ljubav prema splitskim "bilima" nije prolazni trend, već način života. Ova Trogiranka, koja je pokorila svjetske modne piste i krasila naslovnicu britanskog Voguea, ostala je vjerna svojim korijenima i svom klubu, dokazavši da se iza glamuroznog lica krije strastvena i beskompromisna Dalmatinka.
Priča o Faretti Radić zvuči kao scenarij iz filma. Rođena kao Antonija Radić, bila je odlična učenica Farmaceutske škole u Splitu s jasnim ciljem, postati farmaceutkinja.
Svijet mode nije bio dio njezinih snova, smatrajući ga nestvarnim, pogotovo na Balkanu gdje se od tog posla, kako kaže, "nije moglo živjeti".
No sudbina je imala drugačije planove. Na blagdan svetog Duje, dok je šetala splitskom Rivom, uočila ju je modna agentica Ana Gojanović, ista ona koja je otkrila i Korinu Longin.
"Cijeli sam život slušala da bih trebala biti model pa kad me Ana Gojanović prvi put zaustavila, pomislila sam da je to još jedna u nizu šala ili prevara", prisjetila se Faretta u intervjuu za Gloriju.
Nastavila je hodati, no na nagovor prijateljica ipak se vratila i poslušala što joj agentica ima za reći. Ta odluka otvorila joj je vrata o kojima nije ni sanjala.
Ubrzo je nadjenula umjetničko ime Faretta, dijelom inspirirano talijanskom riječi "faro" (svjetionik), kako bi zaštitila svoju privatnost i odvojila poslovni život od privatnog.
Njezin uspon bio je strelovit. Već 2016. debitirala je kao ekskluzivna manekenka za Givenchy, a nakon toga uslijedio je pohod na svjetske prijestolnice mode.
Vrhunac je stigao 2018. kada je postala prva Hrvatica na naslovnici britanskog Voguea, u izdanju posvećenom najutjecajnijim osobama koje oblikuju modnu industriju.
"Te godine sam, uz britansko izdanje, imala još četiri Vogue naslovnice, što je za mene bio ogroman uspjeh i neizmjeran ponos", izjavila je.
Svjetski mediji prozvali su je "čudom s jednim imenom", a sam Vogue je za nju napisao: "Rijetko je da model ima potpuni paket moćnog hoda, zahtijevajućeg prisustva i ljepote nove razine, a nekako Faretta sve to ima."
Nosila je revije za apsolutno sve velikane modne industrije: Chanel, Dior, Versace, Prada, Valentino, Alexander McQueen, Marc Jacobs i mnoge druge.
Njezino lice krasilo je kampanje za brendove poput Ralpha Laurena, Valentina i Zare, a našla se i među top 50 modela svijeta. Među silnim fotosessionima našli su se i oni za luksuzne automobile.
Jedna od najpoznatijih anegdota iz njezine karijere veže se uz Victoriju Beckham, za koju je također nosila reviju. Slavna dizajnerica bila je toliko oduševljena njezinim izgledom da se u backstageu našalila kako bi "voljela izgledati poput Farette".
Ta izjava, koja je obišla svijet, dodatno je zacementirala njezin status u modnoj eliti i donijela joj nadimak "Heidi Klum iz Trogira".
Iako se kreće u svijetu u kojem dominiraju privilegije i površnost, Faretta je uvijek ostala prizemljena i brutalno iskrena. To je dokazala 2018. kada je javno kritizirala Kendall Jenner zbog izjave da "nikad nije bila jedna od onih djevojaka koje bi radile 30 revija po sezoni".
Faretta joj je oštro odgovorila: "Doista?!?!?!?!?! Biti lijen ne znači biti izbirljiv. Mi radimo (!) jako naporno, no to ne možeš reći za sebe." Time je stala u obranu svih modela koji su se trudom i radom probijali, bez slavnog prezimena iza sebe.
Ta ista strast i direktnost vidljivi su i u njezinoj ljubavi prema Hajduku.
Iako već godinama živi u Parizu, njezina veza s Dalmacijom ostaje neraskidiva. "Ja sam dite s mora, moja mati je Dalmacija", jednostavno je sažela svoj identitet.
Svojom karijerom, stavom i upornošću postala je uzor mnogim mladim djevojkama, što potvrđuje i izjava mlade zadarske manekenke Marije Vukašine, koja je istaknula Farettu kao dokaz "da se uz rad i upornost može postići uspjeh". (*uz korištenje AI-ja)
