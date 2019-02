Borussia doživjela potop u 13 minuta, Bayern dobio Schalke!

Nogometaši Bayerna slavili su protiv Schalkea u velikom njemačkom derbiju 3-1 i s ovom pobjedom približili se vodećoj Borussiji Dortmund na pet bodova. Dortmund je nešto ranije danas remizirao s Hoffenheimom 3-3 nakon što je vodio 3-0.

Bayern je do vodstva stigao već u 13. minuti nakon autogola Brume, a na 1-1 poravnao je Kutucu u 25. minuti. No, radost gosta trajala je ni svega dvije minute. Robert Lewandowski zabio je za novo vodstvo Bavaraca i stigao do svojeg 13. ligaškog gola sezone te 25. ukupno. Također, bio je to njegov 100. gol na Allianz Areni.

Konačnih 3-1 postavio je Serge Gnabry u 57. minuti.

Ono što posebno može veseliti Niku Kovača je sjajna izvedba Jamesa Rodrigueza do trenutka kada je zamijenjen u 78. minuti. Asistirao je za drugi gol, a osim što je imao najviše dodira u prvom poluvremenu, stvorio je čak i pet šansi te tri puta pucao prema golu.

59 - @jamesdrodriguez had the most touches (59), created the most chances (5) and fired the most shots (3) in the first half between @FCBayernEN and Schalke. Active. #FCBS04 pic.twitter.com/BznJEROGTB