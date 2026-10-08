Borussia sprema novi ugovor Niki Kovaču: 'Jako ga cijenimo'

Borussia Dortmund sprema novi ugovor Niki Kovaču, prema kojem bi na klupi njemačkog velikana trebao ostati sve do ljeta 2029. godine.Aktualni Kovačev ugovor traje do kraja sezone, no čelnici kluba iznimno su zadovoljni njegovim radom.

Kovač je momčad preuzeo u siječnju 2025., nakon odlaska Nurija Sahina, u trenutku kada je Borussia bila tek 11. u Bundesligi. Uspio je preokrenuti sezonu i odvesti Dortmund do plasmana u Ligu prvaka. Dobar posao nastavio je raditi i prošle sezone, kada je Borussia prvenstvo završila na drugom mjestu sa 73 boda.

Foto: Leon Kuegeler

U novu sezonu Kovač i "žuto-crni" krenuli su fenomenalno. U prva četiri kola Borussia je pobijedila u svim utakmicama (HSV, Hoffenheim, Paderborn, Stuttgart), a pobjedom od 3-2 protiv Villarreala započela je kampanju u Ligi prvaka. Da u klubu ozbiljno razmišljaju o nastavku suradnje, potvrdio je i izvršni direktor Carsten Cramer.

"Iznimno cijenimo Niku Kovača. Produljenje ugovora samo je pitanje vremena, to je sasvim jasno", rekao je Cramer.

Formalni dogovor još nije postignut, ali u Dortmundu ne smatraju da je to razlog za zabrinutost.

"Nismo svi bili u klubu za vrijeme stanke pa nam je preostalo još nekoliko razgovora. Zato formalno još ništa nije zaključeno", objasnio je Cramer.