Htio suditi Uefine utakmice pa slagao da zna engleski - i pao!

Nogometni sudac iz Bosne i Hercegovine, Dragan Petrović, planirao je postati sudac pod okriljem Uefe i tako suditi međunarodne utakmice klubova i reprezentacija.

Ipak, nije to uspjeti tek tako, pored zahtjevnih fizičkih normi i raznih testiranja, sudac mora proći niz drugih testova. No, prije nego se sudac i skine u opremu za suđenje Uefinih utakmica, jednu stvar mora svakako znati.

To je - engleski jezik! E, tu je Dragan pao.

- Uefa neće računati na Petrovića jer nije prošao na ispitu za engleski jezik. Iako je imao certifikat, koji nam je dostavio, tokom razgovora sa ljudima iz Uefe je napravio nekoliko grešaka. Poslije toga je stigla i potvrda da na njega neće računati ove godine - potvrdili su iz BiH nogometnog saveza.

Dragan Petrović was Bosnia-Herzegovina’s only UEFA refeere until today. He failed the English class and he has now been dropped by UEFA.



So no BiH 🇧🇦officials in the European competitions rest of this season. pic.twitter.com/uYjxMF1y2Y