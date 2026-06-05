'Bosanska zvijer' u Zadru: Na SP-u ću navijati i za Hrvatsku! Ovdje bih volio završiti karijeru

Jusuf Nurkić zna što znači kad sport zavlada Zadrom. NBA zvijezda je u počecima karijere igrala u Višnjiku, tražeći minute na posudbi iz Cedevite. Bilo je to 2013., još je bio tinejdžer. Danas, s 31 na leđima, najveća je zvijezda bosanskohercegovačke košarke. Dugogodišnji NBA centar (trenutačno član Utah Jazza, a ranije Charlotte Hornetsa, Phoenix Sunsa, Portland Trail Blazersa i Denver Nuggetsa), popularni "Bosnian Beast" (bosanska zvijer) ne zaboravlja gdje je postao profesionalac.

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U Hrvatskoj se (na tvrđavi Lovrijenac u Dubrovniku) i oženio, tražio je i dobio hrvatsku domovnicu na temelju posebnih zasluga, veliki je humanitarac. Sa suprugom Eminom posjetio je otvorenje četvrtog izdanja Sunset Sports Festivala u Zadru u četvrtak. Bilo je to svega dan nakon što ga je šokirala iznenadna smrt bosanskohercegovačkog komentatora Edina Avdića u 47. godini. Upravo je njega Avdić posljednjeg intervjuirao.

- Šokiran sam. Život je stvarno nepredvidiv i krhak. Edin Avdić je bio izniman čovjek, vrhunski profesionalac i pravi radnik koji je košarku volio svim srcem. Desetljećima nam je donosio najbolje prijenose sa strašću i znanjem koje malo tko ima. Ostavio je dubok trag i uvijek će se pamtiti kao najbolji košarkaški komentator s ovih prostora - komentirao je Nurkić.

Zadar: Svečano otvorenje Sunset Sport Festivala | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

I dalje je povezan sa Zadrom preko izbornika bh. reprezentacije Darija Gjergje, koji je iz toga grada. A Jusuf je na prisilnom odmoru, zbog pregovora o novom NBA ugovoru i moguće ozljede neće igrati za BiH u posljednjim utakmicama prvog kruga kvalifikacija za SP protiv Turske i Srbije početkom srpnja. U kolovozu će, obećao je, biti na raspolaganju u idućoj fazi natjecanja.

Nagovijestio je i kako bi se u Zadar mogao vratiti za koju godinu, i to kao košarkaš.

- Želim karijeru zatvoriti u Zadru, vratiti se ovamo i skrasiti se poslije NBA-a. Nadam se još koju godinu dobro igrati i ostati zdrav, još barem pet do osam godina izdržati taj ritam - kazao je košarkaš iz Živinica u prekrasnom ambijentu dvorišta crkve svetog Nikole na Poluotoku.

Luka Stanzl/PIXSELL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/Igor Soban/PIXSELL

Nekoliko sati prije početka prve utakmice u seriji finala doigravanja NBA lige prognozirao je tko bi mogao biti bolji u dvoboju San Antonio Spursa i New York Knicksa.

- Mnogima su veliko iznenađenje. Knicksi imaju više iskustva, raspoloženi su, dok Spurse nikad ne smijete podcijeniti.

O nogometnom SP-u

U večeri Sofascoreovih godišnjih nagrada za najbolje u protekloj sezoni dominirao je dakako nogomet, a i Nurkićeva BiH će, uz Hrvatsku, kroz koji dan startati u Svjetsko prvenstvo. Na pitanje o preferencijama, nije imao puno dilema:

- Navijat ću za obje momčadi. Bilo mi je pravo zadovoljstvo gledati njihov put do Mundijala.

Na terenu zvijer, izvan terena uglađen gospodin, i pojavom i riječima. A uskoro možda i ponovno: Zadranin.