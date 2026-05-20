Bosna i Hercegovina je dobila pojačanje iz NBA-a, Luka pristao

Luka Garza, košarkaš Boston Celticsa, pridružit će se ove godine košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, potvrdili su u srijedu iz Košarkaškog saveza BiH. Izbornik košarkapke reprezentacije BiH Dario Gjergja to je potvrdio u izjavi objavljenoj na službenoj stranici KS BiH.

- Izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu najaviti kako za ljetni 'prozor' kvalifikacija možemo računati na Luku Garzu. On i njegov otac Frank su u razgovorima iskazali veliku želju da Luka zaigra za reprezentaciju BiH - izjavio je Gjergja.

Sam Garza, kojem je otac Frank španjolskog porijekla, a majka Šejla bošnjačkog, kazao je kako se raduje nastupu u dresu s grbom BiH.

- Mogu reći da sam počašćen što ću imati priliku predstavljati BiH ovog ljeta. Ovo toliko znači meni i mojoj obitelji. Ne mogu dočekati da budem tamo s ostalim momcima i da se bacim na posao - kazao je izjavio je Garza koji je ostvario zapažene uspjehe u momčaci Boston Celticsa gdje igra na poziciji centra.

Reprezentacija BiH tako će dobiti značajno pojačanje uoči utakmica koje treba igrati u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. U srpnju je čeka okršaj s Turskom u Zenici, a nakon toga će kao gosti igrati utakmicu sa Srbijom.