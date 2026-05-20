Bosna i Hercegovina je dobila pojačanje iz NBA-a, Luka pristao

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: David Butler II

Luka Garza, zvijezda Boston Celticsa, pridružuje se reprezentaciji BiH! Gjergja oduševljen, Garza počašćen, BiH jača pred kvalifikacije za SP 2027!

Luka Garza, košarkaš Boston Celticsa, pridružit će se ove godine košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, potvrdili su u srijedu iz Košarkaškog saveza BiH. Izbornik košarkapke reprezentacije BiH Dario Gjergja to je potvrdio u izjavi objavljenoj na službenoj stranici KS BiH.

- Izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu najaviti kako za ljetni 'prozor' kvalifikacija možemo računati na Luku Garzu. On i njegov otac Frank su u razgovorima iskazali veliku želju da Luka zaigra za reprezentaciju BiH - izjavio je Gjergja.

Sam Garza, kojem je otac Frank španjolskog porijekla, a majka Šejla bošnjačkog, kazao je kako se raduje nastupu u dresu s grbom BiH.

- Mogu reći da sam počašćen što ću imati priliku predstavljati BiH ovog ljeta. Ovo toliko znači meni i mojoj obitelji. Ne mogu dočekati da budem tamo s ostalim momcima i da se bacim na posao - kazao je izjavio je Garza koji je ostvario zapažene uspjehe u momčaci Boston Celticsa gdje igra na poziciji centra.

Reprezentacija BiH tako će dobiti značajno pojačanje uoči utakmica koje treba igrati u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. U srpnju je čeka okršaj s Turskom u Zenici, a nakon toga će kao gosti igrati utakmicu sa Srbijom.

