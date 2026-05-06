FOTO TETA ARTETA Čudotvorca iz Arsenala zavela je bivša misica: 'Nisam znala da je nogometaš'

Mikel Arteta i Lorena Bernal: ljubavna priča koja traje već 20 godina! Artetina supruga podržava ga u karijeri trenera Arsenala dok balansiraju obitelj i karijeru
Dok Mikel Arteta (44) privlači pozornost na klupi jednog od najvećih engleskih klubova i nada se dvostrukoj kruni u Premiershipu i Ligi prvaka, njegova supruga Lorena Bernal (44) predstavlja mirnu luku i najveću podršku.
Njihova veza, koja traje više od 20 godina, dokaz je da se i u svijetu vrhunskog sporta, obilježenog pritiskom i stalnim selidbama, može izgraditi stabilan obiteljski život. Iako je poznata kao supruga trenera Arsenala, Lorena je i sama izgradila impresivnu karijeru kao glumica, model, a danas i kao duhovna trenerica.
Njihova priča započela je posve slučajno. U prosincu 2002. godine, oboje su se zatekli u rodnom San Sebastiánu kako bi proveli božićne blagdane s obiteljima. Arteta je tada igrao za Glasgow Rangers, a Lorena je živjela u Madridu. Iako su odrasli u istom gradu, putovi im se nikada prije nisu isprepleli.
Upoznali su se u jednom noćnom klubu, a Lorena je kasnije priznala da tada nije imala pojma da je on profesionalni nogometaš. Kemija je bila trenutna. Samo nekoliko mjeseci kasnije započeli su vezu, a Lorena se praktički preselila u Glasgow kako bi bila s njim, putujući na posao iz Škotske.
Dok bi se neke djevojke teško prilagodile životu pod svjetlima reflektora, za Lorenu to nije bilo ništa novo. Rođena u Argentini, ali odrasla u Španjolskoj, s titulom Miss Španjolske okrunjena je 1999. godine sa samo 17 godina. Zbog dobi nije mogla nastupiti na izboru za Miss Universe, ali je na natjecanju za Miss svijeta ušla među deset najboljih finalistica.
To joj je otvorilo vrata uspješne karijere modela, glumice i televizijske voditeljice. Glumila je u brojnim španjolskim serijama i filmovima, a ostvarila je i uloge u popularnim američkim serijama poput CSI: Miami i Chuck.
Ipak, nakon rođenja djece odlučila je karijeru staviti u drugi plan i posvetiti se obitelji, iako je nikada nije potpuno napustila. Danas je certificirana duhovna i životna trenerica, autorica knjige It Starts With You (Sve počinje s tobom) i osnivačica platforme Live Love Better.
Nakon dugogodišnje veze, par se vjenčao u srpnju 2010. godine na Mallorci. Danas imaju tri sina: Gabriela (rođen 2009.), Daniela (2012.) i Olivera (2015.).
Obitelj živi u sjevernom Londonu, a kako bi djeca zadržala vezu s korijenima, kod kuće razgovaraju isključivo na španjolskom. U jednom od rijetkih intervjua o privatnom životu, Lorena je otkrila filozofiju njihove dugovječne veze.
- Ne postoji samo jedna tajna našeg braka, ali rekla bih da je važno razumjeti i prihvatiti da ste dvoje pojedinaca koji dijele život, a ne koji se međusobno upotpunjuju. Niste tu da biste jedno drugo učili kako živjeti, već da rastete jedno uz drugo i podržavate taj rast. Naravno, temelj svega je ljubav, divljenje i poštovanje, ali i zajednička zabava.
Da je ona njegov oslonac, potvrdio je i sam Arteta.
- Promijenila mi je život. Promijenila je moju percepciju života. Prošli smo kroz toliko različitih situacija, neke su bile fascinantne, a neke stvarno teške. S njom mi nikad nije dosadno.
Lorena je Artetina najbliža osoba od povjerenja i njegova najveća navijačica. Redovito prati sve Arsenalove utakmice, bilo na stadionu Emirates ili putem televizije. Priznala je da se osjeća nervozno ako ne zna što se događa na terenu.
Opisala je i kako se Mikel promijenio tijekom godina; nekada bi nakon poraza bio satima nedostupan za razgovor, dok danas zajedno analiziraju utakmicu i traže način kako biti bolji.
Podršku iskazuje i javno, pa je tako jednom prilikom putem Instagrama zamolila navijače da ne stavljaju sav teret borbe za naslov prvaka isključivo na leđa njenog supruga, podsjetivši ih da je nogomet timski sport. (*uz korištenje AI-ja)
