Boto o Osijeku: 'Kad sam ušao u projekt, klub je bio amaterski. A Coppitelli radi odličan posao'

Osijek je ispao iz Europe na prvom koraku, a u četiri ligaška kola osvojili su tek bod. Promijenio se sportski direktor i trener prije sezone, a otišao je nedavno i najbolji igrač Ramon Mierez. Ima mnogo problema sportski direktor Jose Boto, a oko svega je razgovarao s talijanskim novinarima.

- Ovo je dobar projekt, ali suočavam se s problemom očekivanja. Klub nema naviku pobjeđivanja, a puno ljudi očekuje da klub igra u Ligi prvaka, to će biti nemoguće bez dugoročnog plana. Kad sam ušao u projekt, klub je bio potpuno amaterski. Pokušavamo promijeniti mentalitet kluba, želimo razvijati mlade igrače, a iako naši trenutačni rezultati nisu dobri, uvjeren sam da je posao koji radimo pravi - započeo je Boto za SportItaliju.

Mnogi su se zapitali radi li trener Federico Coppitelli dobar posao i može li uopće izvući ovu situaciju.

- On radi fantastičan posao, a kao u bilo kojem dijelu svijeta, posebno kod nas, loš početak prvenstva doveo je do toga da su ljudi nezadovoljni. Mnogi drugi razumiju vrstu posla koju radimo. Radimo na tome da rastu oni koji će donijeti klubu veliku vrijednost u budućnosti i koji će moći igrati u najjačim ligama. Nisam siguran imaju li ljudi strpljenja i znaju li to cijeniti, ali nisam previše zabrinut zbog toga jer je za mene ovo projekt vrijedan nastavka rada na ovaj način.

Postavlja se pitanje zašto je uopće Jose Boto nakon svega prihvatio dolazak u Osijek.

- Nije to bilo zbog novca ili nečeg slično, želio sam pomoći klubu. Želio sam vidjeti što će se dogoditi, a najboljeg smo igrača izgubili sredinom tjedna. Čekaju nas tri važne utakmice, a trebamo pronaći zamjenu za Miereza koji je bio nositelj momčadi. Tu smo da radimo, da damo sve od sebe. Ako navijači budu strpljivi, vjerujem da ćemo im moći udovoljiti. Ako ne, dobro, to je nogomet, na kraju ćemo svi otići kući i popiti malo vina.

A ispred Osijeka je teška utakmica. U subotu, 31. kolovoza, gostuju kod Hajduka na Poljudu.