Boto: Odlazim u Brazil? Nitko me nije kontaktirao da dođem...

U utorak su brazilski mediji plasirali informaciju kako će Flamengo u rekonstrukciji klupske strukture krenuti po sportskog direktora Osijeka, Portugalca Josea Bota (58). Podsjetimo, Portugalac je u stigao u grad na Dravi početkom 2024. godine, a njegov se pečat vidi u rezultatima Osijeka, koji se uključio u borbu za titulu prvaka nakon katastrofalnog ulaska u sezonu.

Boto ima bogati životopis, a brazilska Bola izvijestila je kako su ogromne šanse da će ga Flamengo angažirati. Boto je to demantirao za navijačku stranicu Osijeka, Bijelo-plavu birtiju.

- Po pitanju medijskih napisa moram reagirati i reći da me do danas nitko iz Flamenga nije niti kontaktirao oko prelaska u njihov klub. To su samo medijske špekulacije. Moje su misli trenutačno usmjerene samo ka uspjehu NK Osijeka - poručio je Boto.

Osijek nakon 14 kola HNL-a stoji na četvrtom mjestu s 21 bodom. Osječani su u prvih pet kola osvojili svega jedan bod, ali su u posljednjih mjesec dana pokazali drugo lice, posebno u derbijima.

Nogometaši Osijeka večernji trening odradili na Opus Areni | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Bijelo-plavi'' su Dinamu zabili četiri gola i slavili na Maksimiru pa remizirali s Rijekom (1-1) i Osijekom (2-2).

Talijanski insajder Lorenzo Lepore izvijestio je kako se Boto sukobio s upravom Osijeka oko dovođenja sada ponajboljeg igrača klupa, Tiaga Dantasa. Naime, Boto ga je htio dovesti na dvije godine, ali je uprava kluba inzistirala na jednogodišnjem ugovoru.