Bad Blue Boysi žele dvojicu predstavnika u NO koji ima tri člana! 'Dužan sam vam to reći'

Dok traje rat oko vlasti u Maksimirskoj 128, Dinamo je na današnjoj Skupštini oformio novi Izvršni i Nadzorni odbor, u kojima su BBB-i dobili ukupno tri predstavnika.

- Kolege su me tijekom pauze obavijestili da su imali prijedlog da se u IO izaberu njihova četiri člana, a u NO dva člana. Mi smo im predložili dva člana u IO, a jednoga u NO. Ja predlažem ovu svoju opciju, ali dužan sam reći da su oni htjeli drugačije brojke. Predlažem 2+1, tko je za ovaj moj prijedlog - rekao je predsjednik Dinama Mirko Barišić.

Za taj prijedlog glasao 35, protiv je bilo 7, a suzdržan jedan skupštinar.

Izvršni odbor: Mirko Barišić, Većeslav Bergman, Ivica Cvitković, Vladimir Gašparović, Nikola Hanžel, Damir Najmenik, Ivan Nauković, Milivoj Novak, Dubravko Skender, Ante Todorić, Heinz Truskaller, Janko Gogolja, Dragutin Kamenski

Nadzorni odbor: Ognjen Naglić, Zdravko Kačić, Saša Pavličić-Bekić

Predstavnici BBB-a u IO su Ivan Nauković i Dubravko Skender, a predstavnik u NO je Saša Pavličić-Bekić. Ove odluke nisu donesene jednoglasno, sedam povjerenika od strane BBB-a glasali su protiv ovih odluka, jasno je kako oni i dalje žele četiri člana u Izvršnom i dva u Nadzornom odboru kluba.

