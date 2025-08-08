FOTO Pogledajte fantastičan transparent na Maksimiru! BBB grmjeli na Thompsonov hit

Neću izdat ja, Boga nikada, orilo se sa sjeverne tribine Maksimira dvadesetak minuta prije početka utakmice, a Bad Blue Boysi su glasno ispratili sve uspješnice Marka Perkovića Thompsona. Na putu do stadiona razgovarali su navijači Dinama i Vukovara 1991, ispred samog Maksimira promiješani su bili navijači u dresovima gostiju i domaćih, prava nogometna večer u odličnom raspoloženju.

Kad su obje momčadi odlazile u svlačionicu, sa zvučnika je krenula pjesma 'Vukovar, Vukovar', a zapjevao je to cijeli stadion. Nastavio je DJ gađati u najplodonosnije područje, tri dana nakon 30. obljetnice vojno redarstvene akcije 'Oluja', a zdušno je pjevao cijeli stadion. I na ulasku nogometaša na teren. Ovaj put promijenili su 'modri' karakterističnu pjesmu za ulazak i ušli na stihove 'Moje domovine'.

Foto: 24sata

A tad je krenulo i opsadno stanje kad su jedan za drugim pucali topovski udari, a Bad Blue Boysi su podigli koreografiju s tenkom koji ulazi u Knin. Pjesma nije prestajala ni u jednom trenutku, a zajedno je navijao i cijeli stadion kad su sa sjevera pozvali uzvikom 'ustanite, Purgeri'. Vrhunsko vrijeme za publiku, još bolje za one na terenu -. prekrasna nogometna večer na Maksimiru.