Obavijesti

Sport

Komentari 13
OBILJEŽILI DAN POBJEDE

FOTO Pogledajte fantastičan transparent na Maksimiru! BBB grmjeli na Thompsonov hit

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Pogledajte fantastičan transparent na Maksimiru! BBB grmjeli na Thompsonov hit
Foto: Fabijan Hrnčić/24sata

Bad Blue Boysi su podigli koreografiju s tenkom koji ulazi u Knin. Pjesma nije prestajala ni u jednom trenutku, a zajedno je navijao i cijeli stadion kad su sa sjevera pozvali uzvikom 'ustanite, Purgeri'

Neću izdat ja, Boga nikada, orilo se sa sjeverne tribine Maksimira dvadesetak minuta prije početka utakmice, a Bad Blue Boysi su glasno ispratili sve uspješnice Marka Perkovića Thompsona. Na putu do stadiona razgovarali su navijači Dinama Vukovara 1991, ispred samog Maksimira promiješani su bili navijači u dresovima gostiju i domaćih, prava nogometna večer u odličnom raspoloženju.

PRATITE PRIJENOS UŽIVO Dinamo - Vukovar 1-0: Domaćin traži drugi gol, Mišić skoro zabio nakon greške Pilja
UŽIVO Dinamo - Vukovar 1-0: Domaćin traži drugi gol, Mišić skoro zabio nakon greške Pilja

Kad su obje momčadi odlazile u svlačionicu, sa zvučnika je krenula pjesma 'Vukovar, Vukovar', a zapjevao je to cijeli stadion. Nastavio je DJ gađati u najplodonosnije područje, tri dana nakon 30. obljetnice vojno redarstvene akcije 'Oluja', a zdušno je pjevao cijeli stadion. I na ulasku nogometaša na teren. Ovaj put promijenili su 'modri' karakterističnu pjesmu za ulazak i ušli na stihove 'Moje domovine'.

Foto: 24sata

A tad je krenulo i opsadno stanje kad su jedan za drugim pucali topovski udari, a Bad Blue Boysi su podigli koreografiju s tenkom koji ulazi u Knin. Pjesma nije prestajala ni u jednom trenutku, a zajedno je navijao i cijeli stadion kad su sa sjevera pozvali uzvikom 'ustanite, Purgeri'. Vrhunsko vrijeme za publiku, još bolje za one na terenu -. prekrasna nogometna večer na Maksimiru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
UŽIVO HNL transferi: Gorica iz Šibenika dovela veznjaka...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Gorica iz Šibenika dovela veznjaka...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Modriću u Milan stiže napadač Uniteda? Šeško otputovao na liječnički
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Modriću u Milan stiže napadač Uniteda? Šeško otputovao na liječnički

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Hajduk - Dinamo City 2-1: 'Bili' zasluženo slavili na Poljudu na krilima Durdova i Bambe
3. PRETKOLO KL-A

Hajduk - Dinamo City 2-1: 'Bili' zasluženo slavili na Poljudu na krilima Durdova i Bambe

HAJDUK - DINAMO CITY 2-1 'Bili' su na krilima sjajno raspoloženog Abdoulija Sanyanga Bambe kompletirali preokret na Poljudu i s golom viška idu na uzvrat u Albaniju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025