Bad Blue Boysi su podigli koreografiju s tenkom koji ulazi u Knin. Pjesma nije prestajala ni u jednom trenutku, a zajedno je navijao i cijeli stadion kad su sa sjevera pozvali uzvikom 'ustanite, Purgeri'
FOTO Pogledajte fantastičan transparent na Maksimiru! BBB grmjeli na Thompsonov hit
Neću izdat ja, Boga nikada, orilo se sa sjeverne tribine Maksimira dvadesetak minuta prije početka utakmice, a Bad Blue Boysi su glasno ispratili sve uspješnice Marka Perkovića Thompsona. Na putu do stadiona razgovarali su navijači Dinama i Vukovara 1991, ispred samog Maksimira promiješani su bili navijači u dresovima gostiju i domaćih, prava nogometna večer u odličnom raspoloženju.
Kad su obje momčadi odlazile u svlačionicu, sa zvučnika je krenula pjesma 'Vukovar, Vukovar', a zapjevao je to cijeli stadion. Nastavio je DJ gađati u najplodonosnije područje, tri dana nakon 30. obljetnice vojno redarstvene akcije 'Oluja', a zdušno je pjevao cijeli stadion. I na ulasku nogometaša na teren. Ovaj put promijenili su 'modri' karakterističnu pjesmu za ulazak i ušli na stihove 'Moje domovine'.
A tad je krenulo i opsadno stanje kad su jedan za drugim pucali topovski udari, a Bad Blue Boysi su podigli koreografiju s tenkom koji ulazi u Knin. Pjesma nije prestajala ni u jednom trenutku, a zajedno je navijao i cijeli stadion kad su sa sjevera pozvali uzvikom 'ustanite, Purgeri'. Vrhunsko vrijeme za publiku, još bolje za one na terenu -. prekrasna nogometna večer na Maksimiru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+