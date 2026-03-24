Braathen je Odermattu preoteo Globus! Zubčić napredovao...

Brazilski skijaš Lucas Pinheiro Braathen pobijedio je u zadnjem veleslalomu sezone kojeg su skijaši u utorak vozili na završnici Svjetskog kupa u Hafjellu i ta mu je pobjeda donijela i Mali kristalni globus u disciplini, dok je Filip Zubčić zauzeo 13. mjesto.

Braathen je bio najbrži i u prvoj vožnji, a na kraju je slavio s vremenom 2:20.65, drugi je bio Švicarac Loic Meillard s 58 stotinki zaostatka, a treći Norvežanin Atle Lie McGrath s 87 stotinki sporijim vremenom. Zubčić, koji je prvu vožnju završio kao 18., na kraju je zauzeo 13. mjesto sa 2,55 stotinke zaostatka za pobjednikom.

Foto: Gintare Karpaviciute

Braathen je ovom pobjedom preskočio Švicarca Marca Odermatta, koji nije uspio završiti prvu vožnju, u poretku skijaša u veleslalomu. Uoči utrke Braathen (447) je zaostajao 48 bodova za Odermattom (495), ali je ispadanjem Odermatta i osvajanjem prvog mjesta skočio na 547 bodova što mu je donijelo Mali kristalni globus. Treći je u poretku skijaša u veleslalomu Meillard s 486 bodova. Zubčić je 19. sa 131 bodom.

Foto: CORNELIUS POPPE/REUTERS

Danas je zadnju utrku u karijeri odvozio francuski skijaš Alexis Pintaurault, posljednji osvajač Velikog kristalnog globusa (2021. prije nego je krenula vladavina Marca Odermatta. Pintaurault je u karijeri upisao 34 pobjede u Svjetskom kupu i još pet Malih kristalnih globusa (jedan veleslalom, četiri alpska kombinacija), dva puta je bio svjetski prvak u alpskoj kombinaciji u kojoj ima i olimpijsko srebro (2018.) te još dvije bronce u veleslalomu (2014. i 2018.)

Skijaška završnica nastavlja se i sutra kada skijaši u Hafjellu voze slalom, a skijašice veleslalom.