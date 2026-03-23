FOTO Francuzi 'podivljali' zbog dolaska zvijezda na okupljanje: 'Strašno! Kao parada klaunova'

Michael Olise, mladi napadač, izazvao je buru reakcija svojim modnim odabirom prilikom dolaska u trening-kamp. Njegova ekstravagantna kapa podijelila je francusku javnost: neki ga brane, dok drugi traže strožu uniformiranost
Dolazak francuskih nogometnih reprezentativaca u trening-kamp Clairefontaine uoči reprezentativnih akcija redovito privlači medijsku pažnju, no ovoga puta u središtu se nije našla sportska forma, već modni odabir.
Posebnu je pažnju privukao 24-godišnji krilni napadač Bayerna, Michael Olise, koji je samouvjereno koračao u odvažnoj kombinaciji koja čak ne bi bila toliko upadljiva da nije bilo jednog detalja. Nosio je golemu, čupavu crnu kapu koja je mnoge podsjetila na zaštitni znak pjevača Jamiroquaija ili lika iz Disneyevih crtića.
Njegov dolazak popratio je i francuski L'Equipe, a reakcije publike bile su sve samo ne suzdržane. Među stotinama komentara i citiranih objava prevladavali su izrazito negativni tonovi, a mnogi navijači izrazili su frustraciju zbog onoga što smatraju nedostatkom poštovanja prema nacionalnom dresu.
Jedan od najpopularnijih komentara, s više od 200 lajkova, sažeo je mišljenje mnogih...
"Ovo je parada klaunova, treba uvesti obaveznu trenirku reprezentacije."
Drugi su se nadovezali sličnim kritikama, nazivajući dolaske igrača "modnom revijom" i "karnevalom za privlačenje pažnje".
Bilo je i onih koji su pisali kako "novac stvara idiote" te da su igrači "došli igrati nogomet, a ne šetati uokolo kao golubovi".
Čini se da velik dio francuske javnosti želi vidjeti svoje reprezentativce u službenoj opremi ili elegantnim odijelima, a ne u ekstravagantnim modnim kombinacijama.
Dolasci u Clairefontaine posljednjih su godina postali svojevrsna neslužbena modna pista, gdje igrači pokazuju svoj stil, što često izaziva podijeljene reakcije.
Cijeli događaj istaknuo je kulturni i generacijski jaz između modernih nogometaša, koji modu vide kao dio svog osobnog izražaja, i dijela navijača koji od predstavnika svoje zemlje očekuju strožu uniformiranost i disciplinu.
Dok jedni brane pravo igrača na individualnost, drugi smatraju da bi fokus trebao biti isključivo na nogometu i časti predstavljanja Francuske.
