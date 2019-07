Bradarić putuje u Lille, u Split stiže njegova zamjena Čolina!

Dugo su se navijači Hajduka žalili da se ništa ne događa po pitanju transfera, a u narednih dan-dva trebalo bi se dogoditi puno toga. Naravno, uz ogradu kako su informacije neslužbene a transferi nepredvidljivi, i sve se može u trenu promijeniti. No kako jutros stvari stoje, Domagoj Bradarić (19) trebao bi tijekom dana otputovati u Lille, gdje bi nakon što prođe liječničke preglede trebao potpisati ugovor, a u Split bi iz Monaca trebalo doputovati mladi hrvatski reprezentativac David Čolina (19) kao njegova zamjena. Također na liječnički pregled i potpis ugovora.

Obje priče odvijale su se u tajnosti i paralelno, jer Hajduk je Čolinu vidio kao zamjenu za Bradarića odavno. Poznato je kako je Lille već dva puta slao ponude za Bradarića, ali manje je poznato da je i Hajduk pokušavao dovesti njegovu zamjenu Čolinu. Najprije prošloga ljeta kad je napuštao Dinamo, no Zagrepčani nisu bili spremni samo tako prepustiti svog igrača najvećem rivalu i radije su ga prodali Monacu. Pokušao je Hajduk i prošle zime dogovoriti s Monacom posudbu Čoline s pravom otkupa ugovora, ali bez uspjeha.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

No kako se Čolina teško može nametnuti za prvu momčad Monaca pored potentnog Ballo – Tourea i igra uglavnom za B momčad u nižim ligama, tražio je izlaz iz neugodne situacije. Svakako je želio igrati seniorski nogomet i nastaviti se razvijati, a Hajduk mu je nudio tu mogućnost. I to kod trenera Oreščanina koji ga želi, i koji ga jako dobro poznaje i cijeni. No Monaco je uporno odbijao pregovore o posudbi, a za prodaju postavio previsoku cijenu od 1,5 milijuna eura i 25 posto od idućeg transfera, pa se činilo da od posla na koncu neće biti ništa, no sinoć su, ohrabreni izdašnom odštetom koju bi trebali inkasirati za Bradarića, iz Hajduka poslali novu ponudu, koja je, čini se, zadovoljila Monaco.

Oba transfera su trenutačno u završnoj fazi, odnosno potpisan je tzv. ''transfer agreement'', i sada slijede liječnički pregledi i potpisi ugovora. Još jučer smo pisali kako bi Hajduk za Bradarića trebao inkasirati 7 milijuna eura, uz dodatnih 1,5 milijun eura bonusa i 10 posto budućeg transfera, dok bi Splićani za Čolinu Monacu u nekoliko rata platili 850.000 eura te dodatnih 25 posto od idućeg transfera, s tim da u ugovoru postoji i ''rebuy klauzula'' koja omogućava Monaco pravo otkupa Čoline od Hajduka pod istim uvjetima koje Hajduk postigne na tržištu.

Treba dodati kako bi se Čolina odrekao dijela svojih primanja u Monacu kako bi prešao u Hajduk, koji vidi kao novu priliku za dokazivanje i transfer u inozemstvo. Ako su Splićani uspjeli prodati Antu Palaversu i Domagoja Bradarića u Lige petice za ozbiljan novac, zašto ne bi i njega. Potencijala ima, mladi je reprezentativac koji sutra slavi 19. rođendan... Tko zna, ako sve bude u redu i potpiše, moglo bi to biti u obitelji Čolina i dvostruko slavlje.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL, PA

Što bi to značilo za Hajduk? Prodajom U-21 reprezentativca Bradarića dobro bi zaradili, a dio novca reinvestirali bi u njegove zamjene, već pristiglog Ivana Dolčeka te U-19 reprezentativca Davida Čolinu. Na papiru kalkulacija izgleda jako dobro, a kako će izgledati na terenu, to tek treba vidjeti. Naravno, prvi je uvjet da sve prođe onako kako je dogovoreno te da ne bude nepredviđenih iznenađenja u zadnji tren.