Brajković: Realno, neizvjesna je samo borba za drugo mjesto...

Dok je bio igrač, Elvis Brajković obranu je igrao profesorski. Reprezentativac, znalac kojeg je sa stopera prebacivalo u vezni red. Nosio je dres Verone u Serie A, 1860 Münchena u Bundesligi, meksičkih giganata Santos Laguna i Atlante i - Rijeke i Hajduka.

Naš je sugovornik Rijekino dijete,'bijeli' i 'bili' u jako su zanimljivoj utrci za drugo mjesto.

Postoji li neki izgledan rasplet, jel' tu netko favorit?

- Izuzev onog Kup poraza kod Dinama, Rijeka je uočljivo podigla razinu forme. Kroz cijeli prošli mjesec i ovih 11 dana travnja u HNL-u Bijeli imaju pet pobjeda i remi. Opet je to momčad sa jasnim trenerskim rukopisom, definiranom idejom i izvedbom igre, u naletu i sa visokim samopouzdanjem - Brajković počinje s Rijekom.

Neizvjesno

A Hajduk?

- Splićani su u sličnom momentu. Znatno bolji u odnosu na puste godine unazad i to, dojma sam, u svim klupskim segmentima. Momčad je kvalitetnije dizajnirana, a konačno je na klupi hrvatski trener, stručnjak koji razumije cijelu priču oko Hajduka. Samo bod razlike, dva kluba sa neupitno najboljom navijačkom podrškom u Hrvatskoj, momčadi otprilike slične kvalitete, međusobna utakmica u posljednjem kolu sezone... Po svemu sudeći jedina moguća "prognoza" je - neizvjesnost.

- Teško da će netko ugroziti Dinamo na prvom mjestu (premda su Modri jako daleko od negdašnje dominacije), a teško i da će se netko u duelu Bijeli vs. Bili do kraja odvojiti na veću bodovnu razliku.Teoretski je prvenstvo još otvoreno no, realno, utrka Rijeke i Hajduka za poziciju br. 2 sada je najatraktivniji duel Prve HNL. Zbog rivaliteta, tradicije, zbog svega što ta dva kluba znače hrvatskom nogometu - rekao je Brajković.

Velike stvari u Rusiji

Mali odmak od HNL-priče: Vatreni. Bili ste reprezentativac, Mundial je "iza kantuna". Što očekivati?

- Na SP je uvijek sve moguće, ali ja mislim da ćemo skupinu sigurno proći, a onda priča postaje stvar jedne večeri inspiracije. Jer kvalitetu sigurno imamo. Modrić, Perišić, Rakitić, Mandžukić, Kovačić, Brozović, Kalinić, Lovren, Vrsaljko... To su Real, Barcelona, Inter, Juventus, Milan, Liverpool, Atletico...

- Uopće nije čudno što je ovo generacija koja se uspoređuje s onom Bobanovom iz '98-e. Izbornik je mlad, Mundial je veliki ispit za njega, ali uočljive su Dalićeva ambicija i želja da napravi veliku stvar s Hrvatskom, a to je jako važno. Žao mi je što se atmosfera oko reprezentacije svako toliko naruši i to iz najčešće nenogometnih razloga no uvjeren sam da svi mi koji svim srcem navijamo za Hrvatsku imamo razloga za optimizam. Ova je generacija sposobna složiti veliku, svjetsku priču - priča Brajković.

Savezni ste nogometni instruktor za Primorsko-goransku Županiju i član stručnog stožera U-17 selekcije. Rad s mladima u Hrvatskoj?

- Dinamo je u tome neupitno najbolji u državi. Uvjerljivo i bez konkurencije, već tradicionalno. Rijeka i Dinamo su, željni prekida Dinamove dominacije u Prvoj HNL, fokusiraniji na rezultat pa to, na žalost, smanjuje prostor za sazrijevanje mladih igrača iz vlastite Škole nogometa kroz prvu momčad. Izuzev Dinamovog, svi omladinski pogoni u hrvatskom nogometu mogu i trebaju bolje, prostora za napredak ima, puno - dodao je.