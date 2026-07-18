Brando Peričić za 24sata: Želim biti jedan od najboljih ikada u UFC-u! Stipe, dolazim po rekord

Hrvatska je uvijek imala sjajne MMA borce. Prvi je "kockice" proslavio Mirko "Cro Cop" Filipović, koji je u dalekom Japanu bio jedan od najopasnijih boraca svijeta. Prije toga proslavio se u kickboxingu, a njega je naslijedio Igor Pokrajac. Nakon njih stigao je Stipe Miočić, koji je postao najbolji teškaš u povijesti UFC-a s četiri obrane naslova. Njihovim stopama krenuo je i Brando Peričić. Australski Hrvat postao je svjetska senzacija i trenutačno ima tri uzastopne pobjede u UFC-u u isto toliko nastupa.