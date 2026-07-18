Brando Peričić za 24sata: Želim biti jedan od najboljih ikada u UFC-u! Stipe, dolazim po rekord
Iznimno poštujem Stipu Miočića, kao i Cro Copa. S njim sam proveo jedan sat i naučio toliko toga. Savjeti koje mi je dao? Neka to ostane između nas, ispričao nam je Peričić
Hrvatska je uvijek imala sjajne MMA borce. Prvi je "kockice" proslavio Mirko "Cro Cop" Filipović, koji je u dalekom Japanu bio jedan od najopasnijih boraca svijeta. Prije toga proslavio se u kickboxingu, a njega je naslijedio Igor Pokrajac. Nakon njih stigao je Stipe Miočić, koji je postao najbolji teškaš u povijesti UFC-a s četiri obrane naslova. Njihovim stopama krenuo je i Brando Peričić. Australski Hrvat postao je svjetska senzacija i trenutačno ima tri uzastopne pobjede u UFC-u u isto toliko nastupa.