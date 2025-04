Branič Intera: Pa ne žrtvuju se samo zidari za obitelj. I nama je teško jer često nismo kod kuće...

Branič Intera Alessandro Bastoni (25) u podcastu "Supernova" osvrnuo se na to koliko je nogometašima teško kombinirati privatan život i obveze koje nogomet nosi te koliko igrači puno žrtvuju kako bi bili profesionalni sportaši.

- Tijekom karijere upoznao sam prave ljude u pravo vrijeme. Iznad svega stavljam žrtvu koju sam podnio. Samo se za fizičke radnike ili zidare priča da se žrtvuju. Ako niste unutar ovog svijeta, teško ćete razumjeti žrtve koje igrač čini. Toliko igramo utakmica da smo uvijek daleko od obitelji. Rasprava se uvijek svodi na "da, ali ti zarađuješ milijune", ali za mene je to potpuno pogrešno. Vrijeme je neprocjenjiva stvar i nitko ti ga neće vratiti. Spavam kod kuće dvije-tri noći tjedno. Zatim danima kada i jesam kod kuće nema me do 14 sati zbog treninga, tako da je vrijeme kod kuće stvarno ograničeno - rekao je Bastoni, a osvrnuo se i na utjecaj društvenih mreža.

- Često postoji manjak poštovanja prema nama. Ne možete vrijeđati moju obitelj ili željeti moju smrt jer sam pogriješio. Društvene mreže dovele su do ove nezdrave stvari. Na primjer, razgovaram s navijačem Intera koji izvižda nekog od svojih igrača ili ga krene vrijeđati na društvenim mrežama, to je kontraproduktivno. Odem i pročitam komentare i smeta mi vidjeti neke stvari.

Bastoni je ugovorom vezan za Inter do ljeta 2028. godine te će zaraditi oko 40 milijuna eura. Na tjednoj bazi dobije oko 230.000 eura. Standardni je član prve postave Intera i talijanske reprezentacije, a ove sezone 13 puta je pomogao obrani da ne primi gol. Na Transfermarktu vrijedi 80 milijuna eura. Inter je s njim u obrani trenutno prva momčad talijanskog prvenstva sa 67 bodova.