FOTO Evo što smo mogli imati! Maksimir je htio dizajnirati ured koji je u Kini stvorio ova čudesa

Među 88 radova na natječaju za novi Maksimir našlo se i rješenje glasovitog studija Zaha Hadid Architects, čiji je prijedlog za stadion i sportski kompleks Svetice završio izvan pobjedničkog kruga, ali je zato privukao pozornost nakon objave na društvenim mrežama. ZHA je ured iza dva kineska stadiona nominirana za izbor Stadiona godine 2026., a pogledajte kako su zamislili novi dom Dinama.
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Na natječaj za novi Maksimir stiglo je 88 radova, a među neodabranim projektima našlo se i rješenje londonskog studija Zaha Hadid Architects, koje je ured naknadno objavio na svom Instagramu
| Foto: ZHA Architects
Na natječaj za novi Maksimir stiglo je 88 radova, a među neodabranim projektima našlo se i rješenje londonskog studija Zaha Hadid Architects, koje je ured naknadno objavio na svom Instagramu |
Foto: ZHA Architects
Na natječaj za novi Maksimir stiglo je 88 radova, a među neodabranim projektima našlo se i rješenje londonskog studija Zaha Hadid Architects, koje je ured naknadno objavio na svom Instagramu
| Foto: ZHA Architects
ZHA je zamislio Maksimir kao dio šireg sportskog i rekreacijskog kompleksa Svetice, dakle ne samo kao stadion koji se otvara na dan utakmice, nego kao javni prostor povezan s gradom i parkom.
| Foto: ZHA Architects
Riječ je o studiju koji je 1979. osnovala Zaha Hadid, iračko-britanska arhitektica poznata po futurističkim, fluidnim i izrazito prepoznatljivim projektima.
| Foto: ZHA Architects
Hadid je 2004. postala prva žena dobitnica Pritzkerove nagrade, najuglednijeg svjetskog priznanja u arhitekturi, a preminula je 2016. godine.
| Foto: ZHA Architects
Njezin studio nastavio je djelovati nakon njezine smrti, ima više od 400 zaposlenika, urede diljem svijeta i portfelj od oko 950 projekata u 44 države. među njima su i dva kineska stadiona nominirana za Stadium of the Year 2026.
| Foto: ZHA Architects
Xi’an International Football Centre nogometni je stadion kapaciteta 60.000 gledatelja, izgrađen u novoj gradskoj četvrti Fengdong u Xi’anu, jednoj od povijesno najvažnijih kineskih prijestolnica.
| Foto: ZHA Architects
ZHA je pobijedio na natječaju za projekt, a konačni koncept predstavljen je 2020. godine u suradnji s kineskim i šangajskim arhitektonskim partnerima.
| Foto: ZHA Architects
Gradnja je započela u kolovozu 2020., a stadion je prvotno trebao biti spreman za Azijski kup 2023., no Kina je kasnije odustala od domaćinstva tog turnira zbog pandemijskih okolnosti.
| Foto: ZHA Architects
Stadion je službeno otvoren u rujnu 2025. kvalifikacijskim utakmicama kineske U-23 reprezentacije za Azijski kup 2026.
| Foto: ZHA Architects
Njegov izgled spaja suvremene, fluidne linije karakteristične za ZHA s referencama na tradicionalnu kinesku arhitekturu i višeslojne krovove povijesnih zdanja Xi’ana.
| Foto: ZHA Architects
Najupadljiviji element je krov koji se poput niza širokih streha širi oko stadiona, a njegova konstrukcija nadvija tribine i štiti publiku od vremenskih uvjeta.
| Foto: ZHA Architects
Foto ZHA Architects
Tribine su digitalnim modeliranjem oblikovane tako da što više od 60.000 gledatelja bude blizu travnjaku i ima dobar pogled na igru, odnosno da se na velikom stadionu ne izgubi osjećaj nogometne blizine.
| Foto: ZHA Architects
Osim reprezentativnih i ligaških utakmica, centar je zamišljen za razvoj mladih nogometaša, treninge, koncerte i kulturne događaje, dakle, kao stalno aktivan gradski prostor, a ne stadion koji čeka nekoliko velikih utakmica godišnje.
| Foto: ZHA Architects
Greater Bay Area Sports Centre golemi je sportski kompleks u Nanshi, južnom dijelu Guangzhoua, uz povijesnu Bisernu rijeku i u sklopu novog gradskog, poslovnog i stambenog razvoja.
| Foto: ZHA Architects
Cijeli kompleks prostire se na oko 70 hektara, odnosno površinom je veći od stotinjak nogometnih igrališta, i zamišljen je kao javni park koji živi i kada nema velikih utakmica
| Foto: ZHA Architects
Njegov glavni stadion prima 60.000 gledatelja, dok kompleks uključuje i dvoranu za 20.000 ljudi te plivački centar s 4.000 mjesta, 50-metarskim bazenom i skakaonicom.
| Foto: ZHA Architects
U kompleksu su predviđeni i vanjski tereni, atletske staze te smještajni kapaciteti za sportaše, pa je riječ o infrastrukturnom projektu koji može ugostiti velika natjecanja, ali i svakodnevnu rekreaciju.
| Foto: ZHA Architects
ZHA je dizajn inspirirao pomorskom poviješću tog dijela Kine: valovite, zakrivljene forme podsjećaju na trupove brodova iz doba dinastije Song i tradicionalne kineske lepeze.
| Foto: ZHA Architects
Projekt uvažava izrazito vruću i vlažnu suptropsku klimu Guangzhoua, pa zakrivljeni krovovi i okomiti elementi fasade stvaraju hlad te potiču prirodno prozračivanje.
| Foto: ZHA Architects
Arhitekti su se oslonili i na načela lokalne lingnanske arhitekture, poznate po natkrivenim prostorima i rješenjima koja pasivno hlade objekte tijekom sparnih ljeta.
| Foto: ZHA Architects
Stadion je projektiran tako da pomogne pri kontroli poplava i zbrinjavanju viška vode, uključujući rizike povezane s promjenama razine mora.
| Foto: ZHA Architects
Foto ZHA Architects
Upravo kombinacija monumentalnog kapaciteta, javnog parka i arhitekture kojoj je lokalni identitet važniji od generičnog izgleda razlog je zbog kojeg je ovaj projekt završio među nominiranima za stadion godine.
| Foto: ZHA Architects
IEC Architects svoj su projekt novog Maksimira i sportskog centra Svetice zamislili kao gradski sportski park kapaciteta 35.000 gledatelja, uklopljen u zelenilo Maksimira.
| Foto: IEC Architects
Inspiraciju su pronašli u ranom izgledu stadiona, kada je glavna tribina bila travnati brežuljak okružen šumom, pa bi novi kompleks spojio šetnice, livade i sportske sadržaje koji bi građanima bili dostupni tijekom cijele godine — ne samo na dane utakmica.
| Foto: IEC Architects
Foto IEC Architects
Foto IEC Architects
Foto IEC Architects
Foto IEC Architects
Foto IEC Architects
Foto IEC Architects