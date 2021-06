Košarkaši Zadra diče se dvostrukom krunom, osvojili su prvenstvo i kup, no pravi ljubitelji košarke nikako neće zaboraviti i treći, za njih gotovo jednako važan trofej, a to je trofej juniorskog prvaka Hrvatske, kojeg čekaju punih 20 godina. Kvalitetni juniori uvijek su bili temelj snage Zadra, a u zadnje vrijeme to nije bio slučaj.