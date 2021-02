Obitelj legendarnog hrvatskog borca Branka Cikatića predstavila je javnosti knjigu 'Kralj ringa' (King of the ring), koja je u potpunosti posvećena tajlandskom boksu u Hrvatskoj. Knjigu je započeo pisati sam Branko, no zbog uznapredovale bolesti nije je uspio dovršiti. No ipak je u uvodu napisao:

"Dragi čitatelji, ovu knjigu posvećujem vama da se upoznate s tajlandskim boksom koji je bio moj životni put kroz koji sam živio i stvarao. Želim vam ugodno čitanje i uživanje u tajlandskom boksu, kao što sam ja uživao stvarajući i pišući knjigu na koju sam neizmjerno ponosan. Za vas dragi čitatelji vječna uspomena na hrvatskog tigra Branka Cikatića. Želim se zahvaliti supruzi Ivani i djeci Luciji i Brunu jer su mi bili velika potpora i inspiracija za knjigu".

Uz brojne fotografije i informacije o tajlandskom boksu, borilačkoj vještini razvijenoj prije više stotina godina kao obliku borbe u kome se tijelo koristi kao oružje, Branko je zapisao i treninge koje je odradio na putu do osvajanja K1 i brojnih drugih turnira.

- Knjiga je napravljena kao priručnik. Može se iz nje puno toga naučiti o tajlandskom boksu - rekla je Cikatićeva supruga Ivana, koja je uz Brankovu djecu Luciju i Bruna odigrala važnu ulogu u izdavanju knjige.

- Bilo nam je teško, ali željela sam pomoći, skupljala sam novac za tatino liječenje, brinula sam se za njega - rekla je Lucija, dok njen brat Bruno namjerava ići stopama svog oca.

- Uvijek ću se sjećati svog oca kao jakog čovjeka. On je isprva bio protiv toga da se bavim boksom, ali kada sam mu rekao da ja to stvarno želim, bio mi je velika potpora.

Izdavanju knjige pomogla je i Splitsko-dalmatinska županija, čiji je Pročelnik za prosvjetu, kulturu i sport Tomislav Đonlić i sam poznavao Cikatića.

- Kao mladi student u Zagrebu trenirao sam s Brankom i iz prve se ruke uvjerio koliki je njegov ugled u svijetu. Ova knjiga će pokazati kolika je bila njegova veličina. Branko je uvijek bio ponosni Solinjanin, Splićanin, Dalmatinac i Hrvat koji je pronio naše ime u svijetu.

Pročelnik službe za društvene djelatnosti grada Splita Mate Omazić prisjetio se najvećeg Cikatićevog uspjeha.

- Dolazim iz atletike, ali znam Branka koji je često dolazio na treninge na ASK-a. I sada se naježim kada se sjetim noći u kojoj je osvojio K1. To je bilo ratno vrijeme i takvi uspjesi su nam puno značili. Grad Split ne može zaboraviti Branka, potrudit ćemo se da ova knjiga dođe do mladih da je čitaju i upoznaju se s onim što je radio.

Cikatićevu veličinu istaknuo je i dogradonačelnik Solina Ivica Rakušić.

- Solin je dao puno poznatih sportaša, ali nitko nije došao na Brankovu razinu, on je nesporno najveći solinski sportaš svih vremena. I siguran sam da će se Grad Solin odužiti svom velikanu, a hoće li to biti ulica ili spomenik, to ćemo još vidjeti.

Na koncu se od Branka oprostio i njegov dugogodišnji prijatelj Stipan Jurišić.

- Branko je poseban, jedinstven, neponovljiv čovjek i sportaš u svakom pogledu. S njim sam proveo puno vremena, od njega sam učio. Veže nas puno lijepih uspomena. Nagovorio me da osnujem klub tajlandskog boksa, a onda me kritizirao da sam loše obučio borce i da će mi pomoći. Došao je u Split, tri tjedna je radio s njima i bio je oduševljen. Branko je bio čudo, kada nije bilo novca, on je dao svoj novac ili novac svoje tvrtke da se može organizirati odlazak na natjecanja. Brankovo ime otvaralo je sva vrata, gdje god biste došli i spomenuli njegovo ime svugdje su vam vrata bila otvorena, on je u svijetu više priznat nego kod nas. Hvala njemu i njegovoj obitelji koja čuva uspomenu na njega – zaključio je Jurišić.