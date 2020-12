Subotom vam redovito donosimo snimke borbi legendarnog Branka Cikatića koje su dugo bile zaboravljene u skladištu. No sada su pronađene, digitalizirane i obitelj ih je odlučila prikazati navijačima putem kanala 24sata. Danas vam donosimo meč koji je održan 12. prosinca 1987. godine u Orlandu, protiv američkog legendarnog borca Don "The Dragon" Wilsona.

POGLEDAJTE EKSKLUZIVAN VIDEO:

Koliko su borilački sportovi brutalni i nepredvidljivi svjedoči i ogled dvije borilačke legende. Wilson je iz ringa izašao s obje slomljene ruke ali i s pobjedom, jer je trener Thom Harinck bacio ručnik u ring kako bi prekinuo meč zbog Brankove iscrpljenosti.

Uči borbe Branko se jako mučio s kilažom i prilagodbom na nova pravila u borbi za prvaka svijeta u tajlandskom boksu, gdje su zabranjeni udarci ispod pojasa i koljenima. Na koncu je nakon velike borbe platio danak iscrpljenosti, a zanimljivo je da je stručni komentator meča bio Jean Claude van Damme...

"The Dragon" Wilson je nakon karijere postao zvijezda akcijskih filmova B produkcije, a prije desetak godina došao je na poziv Branka na seminar borilačkih vještina, kada se prisjetio velikog meča.

- O Branku nisam znao baš ništa uoči meča, osim što sam na video snimkama pogledao neke njegove borbe. Imao sam plan borbe ali uoči meča mi je napukao palac na desnoj ruci, tako da je plan borbe pao u vodu.

Wilson je ipak izašao na meč s posebnom bandažom, ali je tijekom meča napukla i lijeva ruka.

- U četvrtoj rundi slomio sam lijevu ruku udarcem u Brankovu, ali u žaru borbe to nisam ni osjetio. U sedmoj rundi sam ga uspio pogoditi i da tada nisam plasirao taj udarac, mogao sam i ja biti nokautiran. Meč se lomio, obojica smo bili iscrpljeni i presudilo je što sam ja plasirao taj udarac, da nisam, možda bi on srušio mene. Nisam bio bolji, samo sam u tom meču bio sretniji – kazao je "The Dragon".