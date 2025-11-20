Obavijesti

Branković komentirao hrvatsku košarku: 'Dno smo dotaknuli i sada možemo ići samo naprijed'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Slovenija - Hrvatska | Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL

Branković, jedan s popisa od 23 hrvatska reprezentativca, ljetos je prešao iz Bayern Muenchena u španjolskog prvoligaša Rio Breogan. U nedjelju je na gostovanju kod Murcije ubacio 19 koševa

Hrvatski košarkaški reprezentativac Danko Branković, koji je prije četiri dana odigrao svoju najbolju utakmicu otkada je došao u Španjolsku, rekao je da je hrvatska košarka dotaknula dno pa može ići samo prema naprijed.

- Košarka je ondje dotaknula dno pa može ići samo prema naprijed - rekao je 25-godišnji centar u intervjuu novinama El Progreso, sa sjedištem u španjolskom gradu Lugu.

Split: Pretkvalifikacije za Europsko prvenstvo: Hrvatska - Austrija
Split: Pretkvalifikacije za Europsko prvenstvo: Hrvatska - Austrija | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Rekao je da je sretan u Rio Breoganu koji nakon sedam prvenstvenih kola ima tri pobjede i četiri poraza. Jako se dobro razumije na parketu s hrvatskim suigračem Dominkom Mavrom, a cilj mu je zaigrati s Rio Breoganom u španjolskom Kupu Kralja, za što mora biti među osam najboljih u prvenstvu u prvom dijelu sezone. Rekao je da je vjernik, da se moli prije, za vrijeme i nakon utakmica te da odlazi u lokalnu crkvu u Lugu.

- Ta vjera mi puno pomaže. Kad stvari krenu loše, molim se da budu bolje, a kad krenu dobro, molim se da tako i ostane - dodao je.

Branković je počeo karijeru u Ciboni, a 2022. je prešao u Bayern Muenchen. Prvu sezonu (2022./2023.) je proveo na posudbi u srpskoj Megi, a sljedeće dvije godine je zaigrao za Bayern. Prisjetio se kako ga je iznenadio broj utakmica u Njemačkoj i Euroligi.

Opatija: Košarkaška utakmica Hrvatska - Irska
Opatija: Košarkaška utakmica Hrvatska - Irska | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- U prvoj sezoni, u svim natjecanjima, odigrali bismo oko 85-90 utakmica. Bilo je zapanjujuće igrati tri utakmice u istom tjednu u vrlo različitim dijelovima Europe, ili pet utakmica u devet dana - ispričao je.

Dolaskom u Rio Breogan želi nanovo lansirati svoju karijeru. Uvjeren je da je na pravom mjestu.

- Svaki dan rastem kao igrač i sa svojom momčadi te  stvarno cijenim povjerenje koje suigrači imaju u mene i kako me podržavaju. Nije to najveća momčad po kvaliteti za koju sam igrao, to je očito bio Bayern, ali je najbolji klub, jer se brine o meni i pazi na mene - zaključio je.

Branković je tijekom boravka u Bayernu osvojio dva naslova prvaka Njemačke (2024. i 2025.), a 2024. je bio i pobjednik njemačkog Kupa.

