Brat joj je zvijezda Rijeke, a sad pojačava redove Međimurja!

Veliko pojačanje stiže u redove Međimurja. Naime, klubu se pridružuje portugalska vezna igračica Joana Dantas, sestra nogometaša Rijeke Tiaga Dantasa, koji je u prethodnoj sezoni bio jedan od najboljih igrača momčadi s Kvarnera. Joana, poput brata, igra u veznom redu, primarno na poziciji središnje vezne igračice. Po potrebi može igrati i u ofenzivnijoj ulozi.

Svoje prve nogometne korake napravila je u rodnom Portugalu, tamo je prošla mlađe kategorije Estoril Praije i Sportinga, a nastupila je i za prvu ekipu portugalskog velikana. Nastupala je još za Apollon Ladies na CIpru, Damaiense i Vitoriju.

Joana je bila i mlada reprezentativka Portugala, a karijeru nastavlja u redovima ŽNK Međimurja. Tiago Dantas prošlog ljeta stigao u Rijeku, za koju je nastupio 52 puta i zabio 10 golova uz isti broj asistencija.