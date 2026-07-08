Međimurje dovelo veliko pojačanje! Stiže Portugalka Joana Dantas, sestra riječke zvijezde Tiaga, a veznjakinja s iskustvom iz Sportinga i reprezentacije trebala bi odmah podići ekipu
Brat joj je zvijezda Rijeke, a sad pojačava redove Međimurja!
Veliko pojačanje stiže u redove Međimurja. Naime, klubu se pridružuje portugalska vezna igračica Joana Dantas, sestra nogometaša Rijeke Tiaga Dantasa, koji je u prethodnoj sezoni bio jedan od najboljih igrača momčadi s Kvarnera. Joana, poput brata, igra u veznom redu, primarno na poziciji središnje vezne igračice. Po potrebi može igrati i u ofenzivnijoj ulozi.
Svoje prve nogometne korake napravila je u rodnom Portugalu, tamo je prošla mlađe kategorije Estoril Praije i Sportinga, a nastupila je i za prvu ekipu portugalskog velikana. Nastupala je još za Apollon Ladies na CIpru, Damaiense i Vitoriju.
Joana je bila i mlada reprezentativka Portugala, a karijeru nastavlja u redovima ŽNK Međimurja. Tiago Dantas prošlog ljeta stigao u Rijeku, za koju je nastupio 52 puta i zabio 10 golova uz isti broj asistencija.
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