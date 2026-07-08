Obavijesti

Sport

Komentari 2
IDE BRATOVIM STOPAMA

Brat joj je zvijezda Rijeke, a sad pojačava redove Međimurja!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Brat joj je zvijezda Rijeke, a sad pojačava redove Međimurja!
Foto: Vitoria/Goran Kovacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Međimurje dovelo veliko pojačanje! Stiže Portugalka Joana Dantas, sestra riječke zvijezde Tiaga, a veznjakinja s iskustvom iz Sportinga i reprezentacije trebala bi odmah podići ekipu

Admiral

Veliko pojačanje stiže u redove Međimurja. Naime, klubu se pridružuje portugalska vezna igračica Joana Dantas, sestra nogometaša Rijeke Tiaga Dantasa, koji je u prethodnoj sezoni bio jedan od najboljih igrača momčadi s Kvarnera. Joana, poput brata, igra u veznom redu, primarno na poziciji središnje vezne igračice. Po potrebi može igrati i u ofenzivnijoj ulozi.

Svoje prve nogometne korake napravila je u rodnom Portugalu, tamo je prošla mlađe kategorije Estoril Praije i Sportinga, a nastupila je i za prvu ekipu portugalskog velikana. Nastupala je još za Apollon Ladies na CIpru, Damaiense i Vitoriju. 

Joana je bila i mlada reprezentativka Portugala, a karijeru nastavlja u redovima ŽNK Međimurja. Tiago Dantas prošlog ljeta stigao u Rijeku, za koju je nastupio 52 puta i zabio 10 golova uz isti broj asistencija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026