UŽIVO Dalić i Kustić na sastanku o budućnosti. Čeka se rasplet

Razgovarat ću s predsjednikom. Nije da ne želim (nastaviti dalje, op. a.), da neću, ali ima nekih stvari oko kojih se moram dogovoriti s obitelji, rekao je Zlatko Dalić u HRT-ovoj emisiji Americana i time ostavio sve da nagađaju o njegovoj sudbini hrvatskog izbornika.

Dalić i Kustić razgovarat će danas, u srijedu, oko 11 sati, a nakon toga moglo bi biti jasnije hoće li najuspješniji izbornik u povijesti nogometne reprezentacije ostati u fotelji.