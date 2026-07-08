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UŽIVO Dalić i Kustić na sastanku o budućnosti. Čeka se rasplet

Piše 24sata,
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UŽIVO Dalić i Kustić na sastanku o budućnosti. Čeka se rasplet
SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić i Marijan Kustić na terasi Hotela Satire | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatska bi danas mogla saznati hoće li Dalić potpisati novi ugovor ili će dobiti novog izbornika. Trenutačno za tu poziciju najbolje kotira Slaven Bilić koji je vodio 'vatrene' od 2006. do 2012.

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Razgovarat ću s predsjednikom. Nije da ne želim (nastaviti dalje, op. a.), da neću, ali ima nekih stvari oko kojih se moram dogovoriti s obitelji,  rekao je Zlatko Dalić u HRT-ovoj emisiji Americana i time ostavio sve da nagađaju o njegovoj sudbini hrvatskog izbornika. 

Dalić i Kustić razgovarat će danas, u srijedu, oko 11 sati, a nakon toga moglo bi biti jasnije hoće li najuspješniji izbornik u povijesti nogometne reprezentacije ostati u fotelji.

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