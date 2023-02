Brat novog dinamovca igra za košarkašku vrstu: Prvo sam bio napadač, a cijenim Van Dijka...

Toni Perković (24) u utorak je dobio poziv v.d. izbornika košarkaške reprezentacije Ace Petrovića za kvalifikacijske utakmice za Eurobasket protiv Švicarske i Austrije. Brat Mauro (19) idući je dan završavao transfer iz Istre u Dinamo. Formalno, posudbu s obvezom otkupa ugovora za dva milijuna eura. Puno je bilo razloga za zadovoljstvo u pulskoj obitelji Perković.

Toni je sa 16 godina postao profesionalni košarkaš, s 18 došao u Cedevitu, a nakon tri godine u Splitu lani je preselio u francuski Orleans Loiret i standardni je reprezentativac, igra na poziciji beka šutera. Osvojio je domaće prvenstvo i dva kupa, kao i jedan ABA superkup.

Mauro je u seniorski nogomet kročio s 18, prije nešto više od godinu dana. Od malena je u Puli, prvo kao član lokalne NK Pula Ici, a potom i Istre 1961. Ima 12 nastupa za hrvatsku U-19 reprezentaciju, dva za U-21 vrstu. Transfermarkt ga cijeni na dva i pol milijuna eura, a prije godinu i po vrijedio je svega 50.000. Uz Rocca Žikovića (18), koji je kao kadet prešao u Salzburg, njegov je transfer rekordni na Aldo Drosini, dva milijuna eura.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- U Istri sam prošao sve generacije. U U-10 prvobitno sam igrao na poziciji napadača gdje sam bio među najboljim strijelcima. Nakon nekog vremena trener me stavlja na poziciju lijevog beka pa lijevog stopera i tu sam ostao dan danas. U juniorima me odlično krenulo pa je moj rad i trud zapazio trener seniora. Pozvao me da treniram sa seniorima, gdje sam nakon nekog vremena polako dobio i minutažu. I evo, danas sad sam standardni igrač seniorske momčadi - rekao je Mauro Perković za Regional Express.

Ove je sezone odigrao 17 utakmica, ima jednu asistenciju. Jubilarni 50. i posljednji nastup za žuto-zelene bio je upravo protiv Dinama na Maksimiru. Brzo se adaptirao na seniorski nogomet.

I dok se brat Toni divio Kobeju Bryantu, Mauro je na društvenim mrežama objavljivao fotografije Lionela Messija.

- Pratim jako puno igrača kao što su Van Dijk, Gvardiol, Ramos, čiji rad iznimno cijenim - rekao je.

Toni se rano odselio od kuće i osjetio kako je to biti samostalan.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ja sam njemu puno veća potpora jer sam prije njega prošao taj put kroz koji on sad prolazi. Nažalost, ja nisam imao tako nekog pored sebe i drago mi je da ga mogu savjetovati i biti mu potpora u dobrim i lošim danima - rekao je Toni.

- Njegova potpora mi stvarno jako puno znači jer je kroz neke stvari prošao prije mene i njegovi savjeti su mi uvijek na prvom mjestu - kaže Mauro.

O planovima za budućnost novi dinamovac prije koji dan istaknuo je dres "vatrenih". Dakako, onaj A vrste.

- Kao i svakom igraču, san mi je igrati za reprezentaciju, ali trenutno ne razmišljam previše o tome jer svi znamo da poziv u reprezentaciju ne dolazi samo tako nego da to treba zaista i zaslužiti. Fokus mi je trenutno na treninzima i cilj da svaki put dam cijelog sebe na utakmici kako bi mi se taj san i ispunio - rekao je Mauro Perković.

Foto: Sofascore za 24sata

