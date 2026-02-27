Bravo, Ana! Pobijedila svjetsku prvakinju i osvojila broncu

Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz (24) osvojila je brončanu medalju prvog dana natjecanja na IJF Grand Slamu u Taškentu koji je okupio 370 natjecatelja iz 39 država. Hrvatska džudo reprezentacija nalazi se Uzbekistanu gdje se od petka do nedjelje nastavlja svjetska judo turneja, odnosno drugi IJF Grand Slam 2026. sezone.

Za sjajne vijesti pobrinula se džudašica JK Solina koja je prvog dana natjecanja "probila led" osvojivši brončanu medalju.U borbi za brončanu medalju kategorije -57kg, Puljiz je stupila na tatami protiv aktualne svjetske prvakinje Gruzijke Eteri Liparteliani.

Zagreb: IJF World Judo Tour Zagreb Grand Prix, šesnaestina finala, žene, do 57kg | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon početne kaotične razmjene koja je mogla preokrenuti u bilo koju stranu, Liparteliani je nametnula svoju snagu i postigla prvi waza-ari. Puljiz je brzo izjednačila, a potom nastavila vršiti pritisak protiv dvostruke svjetske prvakinje. U produžecima ta upornost se isplatila, jer je Puljiz osigurala odlučujući yuko i osigurala svoje mjesto na postolju.

- Mogu stvarno reći da sam zahvalna i zadovoljna ovom medaljom, pogotovo borbom za treće mjesto gdje sam pobijedila aktualnu svjetsku prvakinju i europsku viceprvakinju. Sam doživljaj u borbi bio je fenomenalan, osjećala sam to kao neki izazov i znala sam da je stvarno mogu pobijediti, jer to je džudo i nije bitno koji rezultat imaš. Svako svakoga može pobijediti, znala sam sa svojim stilom što mogu napraviti, tako da sve u svemu nakon četiri borbe i tri pobjede brončana medalja je tu - poručila je 24-godišnja Puljiz.

Zagreb: Judo Zagreb Grand Prix 2025., finale žene -57kg, Marica Perišić - Ana Viktorija Puljiz | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kao 4. nositeljica turnira Solinjanka je u prvom kolu bila slobodna. U drugom kolu je pobijedila Ruskinju Vitu Maidanik, ju je u četvrtfinalu zaustavila Brazilka Jessica Lima, no, Puljiz se sjajno vratila pobjedom u repasažu protiv Talijanke Giulie Carne.

Zadovoljan današnjim nastupom bio je i izbornik ženske reprezentacije, Dragan Crnov.

"Nemam što drugo reći osim da sam jako sretan i zadovoljan s današnjom medaljom. Brončana medalja na Grand Slamu i pobjeda protiv aktualne svjetske prvakinje, stvarno odlično odrađen dan i ovo mi daje nadu da ćemo napraviti velike rezultate u ovoj sezoni, naravno sve ciljano prema Olimpijskim igrama u Los Angelesu," kazao je.

Sutra na tatami izlaze Iva Oberan (JK Dubrovnik 1966) i Nina Simić (JK Pujanke - Split). Oberan, inače treća judašica svijeta, u prvom kolu je slobodna te čeka bolju iz dvoboja Japanke Narumi Tanioke i Njemice Friederike Stolze, dok će se Simić boriti u prvom kolu protiv Ruskinje Stefanije Vlasove.