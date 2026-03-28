DOBIO KOLUMBIJCA

Bravo, Borna! Gojo se plasirao u finale Challengera u Moreliji

Piše HINA,
Bravo, Borna! Gojo se plasirao u finale Challengera u Moreliji
Varaždin: Borna Gojo i Vilius Gaulbas u prvom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U finalu će Gojo igrati protiv 208. tenisača svijeta, Argentinca Juana Pabla Ficovicha protiv kojeg će pokušati osvojiti svoj četvrti naslov na Challengerima (drugi ove godine)

Admiral

Hrvatski tenisač Borna Gojo  (ATP-181.) se u subotu plasirao u finale Challenger turnira u Moreliji u Meksiku pobijedivši u polufinalu Kolumbijca Nicolasa Mejiju (ATP-185.) sa 6-4, 7-6(5) nakon sat i 45 minuta igre.

Prvi je set Splićanin dobio nakon što je oduzeo servis suparniku. U drugom setu, Mejia oduzima servis Goji i dolazi u vodstvo 5-2, no hrvatski je tenisač vratio servis i preko tie-breaka došao do pobjede. 

Gojo je u meču imao 16 aseva uz visokih 69 posto prvog servisa, a iskoristio je dvije od četiri break-lopte, dok je Mejia samo jednu od tri.

U finalu će Gojo igrati protiv 208. tenisača svijeta, Argentinca Juana Pabla Ficovicha protiv kojeg će pokušati osvojiti svoj četvrti naslov na Challengerima (drugi ove godine). 

Komentari 1
