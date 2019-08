Bravo, cure: Hrvatice utišale puni Papp Laszlo i Mađarsku

S tri pobjede i dva poraza Hrvatska je zatvorila grupnu fazu Europskog odbojkaškog prvenstva. Za kraj skupine C s čistih 3-0 pala je Mađarska, domaćin kojemu ni ispunjena Papp Laszlo arena, a ni Belgijanac De Brandt, nije pomogla da dođe i do seta. Hrvatice su jednostavno bolje, to su pokazale i u prethodne dvije utakmice ove godine u Europskoj ligi, tada čak i sa slabijim sastavom nego je ovaj u Budimpešti.

S kojeg ćemo mjesta u osminu finala i protiv koga ćemo igrati, ostat će nepoznanica do četvrtka popodne. Osvoji li Rumunjska protiv Azerbajdžana barem dva seta, bit ćemo drugi i tako izbjeći Srbiju i Tursku. Nije nemoguće jer Azerbajdžanke su danas tek u petom setu slomile slabe Estonke.

Klarić zauzela pozornicu

Daniele Santarelli nije mijenjao ništa u postavi koja je jučer krenula protiv Rumunjske. Butigan i Šamadan bile su par blokerica, Klarić i Mlinar par primačica-pucačica, Brčić je dijelila lopte, Sain na liberu, a kapetanica Fabris na korektoru.

I izgledalo je to jako dobro veći dio utakmice, prijem je bio stabilan, napad također, pa se Mađarice nije puno pitalo. Zatvorili smo im najopasniju liniju četiri, a kad je Mlinar povezala poene na servisu, razlika je samo rasla uz našu potpunu kontrolu rezultata.

Santarelli je u početku drugog seta uveo Dumančić umjesto Šamadan, dok je Klarić bila na servisu, odvojili smo se 7-3, ali domaćini su se uz dva asa Gyimes približili na 9-10. Međutim, opet je Klarić zauzela pozornicu i kod 21-16 izgledalo je da ni tada neće biti drame.

No gubimo tri poena zaredom, izbornik je pokušao s Popović i Deak, ali i brzo ih izvadio jer su Mađarice izjednačile na 21-21. Butigan je napravila važan blok, onda i servis, pa su Klarić i Fabris samo dovršile posao. Lakše se diše.

Brčić presudila servisom

Mađarice se nisu smjele predati, morale su nastojati okrenuti kako god znaju inače će se oprostiti od nastavka turnira. Gurala ih je publika, pa smo prvi put u utakmici morali hvatati zaostatak. Szakmary se razigrala i nakon 7-8 bili smo na povećih pet poena zaostatka (9-14). Ušla je Ikić umjesto Mlinar, dotad u trećem setu odličan mađarski prijem malo je zadrhtao, pa smo blokom Dumančić poravnali na 22-22. I tu je krenula prava drama.

Mađarske igračice već su proslavile poen, ali nakon provjere dosuđen je njihov dodir mreže i samo dva poena dijelila su nas do pobjede. Skoro i jedan jer Klarić je prepoznala kuhanje, ali i njoj je svirano "pecanje".

Pa je onda red došao na nas, teško je bilo vidjeti i na posebnoj snimci, ali za jedan centimetar preživjeli smo as, a blok Butigan donio nam je prvu meč-loptu nakon spašene tri set-lopte. Drama traje i traje, spašavamo mi, spašavaju one, dok na servis nije stigla Brčić. E, tad su konačno naše susjede morale potpisati kapitulaciju.

Europsko prvenstvo, skupina C, 5. kolo:

Hrvatska - Mađarska 3-0 (25-20, 25-23, 35-33)