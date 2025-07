Bravo, dečki! Hrvatski četverac bez kormilara osvojio trofej

Prvi dan Svjetskog veslačkog kupa 2021. na Jarunu | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Finalnu utrku je obilježio i snažan pljusak koji se spustio nad Henley neposredno nakon starta. No, to nije utjecalo na izvedbu hrvatskih veslača koji su tako došli do još jednog trofeja