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SP U-16

Bravo, dečki! Mlade 'barakude' u napetom klasiku srušile Srbe za finale Svjetskog prvenstva

Piše Jakov Drobnjak,
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Bravo, dečki! Mlade 'barakude' u napetom klasiku srušile Srbe za finale Svjetskog prvenstva
Foto: Hrvatski vaterpolski savez
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Drama na Mladosti! Hrvatska U-16 reprezentacija pobijedila Srbiju 12-11 i ušla u finale SP-a, a junak je bio Dino Sappe

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Hrvatska vaterpolska U-16 reprezentacija je u finalu Svjetskog prvenstva! U polufinalu na zagrebačkoj Mladosti pobijedili su Srbiju 12-11 i sada čekaju boljeg iz dvoboja Španjolske i SAD-a. U vrlo izjednačenoj utakmici mlade "barakude" došle su do prednosti minutu prije kraja te uspjele zadržati prednost!

Početak susreta nije dobro krenuo za Hrvatsku. Srbija igrala bolje u prvoj četvrtini te je imala rano vodstvo od 5-2. Tada su se probudile mlade "barakude" i odgovorile serijom 4-1, pred kraj druge četvrtine stigle do 6-6, ali je Srbija zabila za 7-6 i tako otišla na veliki odmor.

U nastavku je Srbija opet držala prednost, ali onda tri gola Hrvatske za preokret i vodstvo 9-8. Krenula je napeta završnica u kojoj je Hrvatska ipak izašla kao pobjednik. Deni Sappe zabio je za Hrvatsku za 10-10, Uroš Mucan doveo Srbe u prednost 11-10, a novo izjednačenje u zadnjoj četvrtini donio je Ante Domazet 11-11.

Hrvatska je obranila napad, Vito Lokas je zavukao loptu za 12-11 nešto više od minute prije kraja. Srbija nija iskoristila dva napada za egal i Hrvatska je otišla u finale. Dino Sappe je s četiri gola proglašen igračem utakmice. 

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Komentari 9
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