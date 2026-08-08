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FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu

BILL BELICHICK I JORDAN HUDSON Američki trener hrvatskih korijena je od 2021. godine u vezi s Jordan Hudson (25). No, njegovi prijatelji i obitelj su zabrinuti, smatraju kako ga Jordan kontrolira
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FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu
Jordon Hudson (25) osvojila je srce legendarnog NFL trenera hrvatskih korijena Billa Belichicka (73). Pretprošle godine bila je s njim u Lijepoj Našoj, pravila mu društvo na primanju kod premijera Andreja Plenkovića, a par ne zanimaju kritike zbog razlike u godinama. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Jordon Hudson (25) osvojila je srce legendarnog NFL trenera hrvatskih korijena Billa Belichicka (73). Pretprošle godine bila je s njim u Lijepoj Našoj, pravila mu društvo na primanju kod premijera Andreja Plenkovića, a par ne zanimaju kritike zbog razlike u godinama. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
Komentari 14

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