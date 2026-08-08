FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu

BILL BELICHICK I JORDAN HUDSON Američki trener hrvatskih korijena je od 2021. godine u vezi s Jordan Hudson (25). No, njegovi prijatelji i obitelj su zabrinuti, smatraju kako ga Jordan kontrolira
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Jordon Hudson (25) osvojila je srce legendarnog NFL trenera hrvatskih korijena Billa Belichicka (73). Pretprošle godine bila je s njim u Lijepoj Našoj, pravila mu društvo na primanju kod premijera Andreja Plenkovića, a par ne zanimaju kritike zbog razlike u godinama.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Jordon Hudson (25) osvojila je srce legendarnog NFL trenera hrvatskih korijena Billa Belichicka (73). Pretprošle godine bila je s njim u Lijepoj Našoj, pravila mu društvo na primanju kod premijera Andreja Plenkovića, a par ne zanimaju kritike zbog razlike u godinama. |
Foto: Instagram/Ida Solbakken
Jordon Hudson (25) osvojila je srce legendarnog NFL trenera hrvatskih korijena Billa Belichicka (73). Pretprošle godine bila je s njim u Lijepoj Našoj, pravila mu društvo na primanju kod premijera Andreja Plenkovića, a par ne zanimaju kritike zbog razlike u godinama.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Slavni američki trener hrvatskih korijena bio je pod budnim očima javnosti nakon što je njegova 49 godina mlađa djevojka prekinula njegov intervju za slavnu američku televiziju CBS.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram, Patrik Macek/PIXSELL
Belichickova djevojka prekinula je intervju nakon što je voditelj emisije pitao 74-godišnjaka kako se upoznao s djevojkom. I dok iz CBS-a ističu kako su s Belichickom dogovorili otvoreni intervju o raznim temama, on tvrdi kako je dogovorio intervju u kojem promovira svoju novu knjigu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Zbog svega su zabrinuti Belichickovi bliski ljudi poput NBA ikone Charlesa Barkleyja, koji je poručio kako će nazvati slavnog trenera kako bi se uvjerio da je sve u redu.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Jordon je ponosno pokazivala i jedan od osam prstena Super Bowla. Tko zna, možda uskoro dođe i zaručnički...
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Jordan je bila prva pratilja u izboru za miss američke savezne države Maine, a bavila se i cheerleadingom odnosno navijanjem.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Čestitala je i Zoranu Milanoviću zbog pobjede na predsjedničkim izborima.
| Foto: Ured predsjednika
"Čestitam vam na zasluženoj uvjerljivoj pobjedi na izborima. Hrvati su vam treći put izglasali povjerenje, ako ubrajamo i vaš mandat u ulozi premijera. To povjerenje pokazuje koliko hrvatski narod poštuje vaše vodstvo i borbu za demokraciju. Veselimo se novom sastanku," napisala je.
Upoznali su se tijekom jednog zrakoplovnog leta 2021.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Njegova obitelj zabrinuta je za Belichicka zbog njezinog velikog utjecaja na njega.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Ida Solbakken
Obitelj je očito zabrinuta. Boje se da će sve što je Bill izgradio, uništiti djevojka koja, realno, ne zna što radi, rekao je novinar Pablo Torre
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Bez obzira na pritisak javnosti, obitelji i prijatelja, njih dvoje se ne osvrću na komentare i uživaju u svojoj ljubavnoj bajci
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken