Bravo, Dino! Prižmić prvi put u karijeri među 100 najboljih

Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon 66 tjedana "vladavine" Španjolca Carlosa Alcaraza na vrh se vratio Talijan Jannik Sinner. Sinner je u nedjelju u finalu Monte Carla svladao Alcaraza te ga tim uspjehom i preskočio na ATP listi i to za 110 bodova

Admiral

Mladi hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić ovoga se tjedna po prvi put u karijeri nalazi među 100 najboljih igrača na ATP ljestvici, prošlotjedni prolazak do finala "challengera" u Monzi donio mu je skok od 19 mjesta pa je sada 87.

Plasman je popravio i najbolji hrvatski igrač Marin Čilić koji je ulaskom u 2. kolu "masters 1000" turnira u Monte Carlu skočio za tri mjesta i ovog je tjedna 48.

Nakon 66 tjedana "vladavine" Španjolca Carlosa Alcaraza na vrh se vratio Talijan Jannik Sinner. Sinner je u nedjelju u finalu Monte Carla svladao Alcaraza te ga tim uspjehom i preskočio na ATP listi i to za 110 bodova. Slijedi Nijemac Alexander Zverev koji ima gotovo 8000 bodova manje od vodećeg dvojca.

Najveći pad u prvih 10 zabilježio je Talijan Lorenzo Musetti koji je izgubio četiri pozicije i sada je deveti.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

