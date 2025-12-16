Obavijesti

FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora
Ousmane Dembélé, zvijezda PSG-a i francuske reprezentacije, osvajač Zlatne lopte i nagrade The Best, već je godinama u braku, no njegova supruga Rima Edbouche i dalje je jedna od najtajanstvenijih žena u svijetu nogometa. | Foto: Screenshot/
