FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora
Ousmane Dembélé, zvijezda PSG-a i francuske reprezentacije, osvajač Zlatne lopte i nagrade The Best, već je godinama u braku, no njegova supruga Rima Edbouche i dalje je jedna od najtajanstvenijih žena u svijetu nogometa.
| Foto: Screenshot/
Ousmane Dembélé, zvijezda PSG-a i francuske reprezentacije, osvajač Zlatne lopte i nagrade The Best, već je godinama u braku, no njegova supruga Rima Edbouche i dalje je jedna od najtajanstvenijih žena u svijetu nogometa. |
Foto: Screenshot/
Ousmane Dembélé, zvijezda PSG-a i francuske reprezentacije, osvajač Zlatne lopte i nagrade The Best, već je godinama u braku, no njegova supruga Rima Edbouche i dalje je jedna od najtajanstvenijih žena u svijetu nogometa.
| Foto: Screenshot/
Unatoč velikom interesu javnosti, ova uspješna influencerica i poduzetnica svoj život drži daleko od reflektora, gradeći karijeru pod vlastitim uvjetima i čuvajući svoju privatnost kao najveću vrijednost.
| Foto: Instagram
Čak i osnovni podaci o njoj predmet su nagađanja. Iako se zna da je rođena 1999. godine, izvori se ne slažu oko mjesta rođenja. Neki tabloidi navode Castelfranco Veneto u Italiji, dok drugi tvrde da potječe iz sela Douar Agbalou na jugozapadu Maroka.Čak i osnovni podaci o njoj predmet su nagađanja. Iako se zna da je rođena 1999. godine, izvori se ne slažu oko mjesta rođenja. Neki tabloidi navode Castelfranco Veneto u Italiji, dok drugi tvrde da potječe iz sela Douar Agbalou na jugozapadu Maroka.
| Foto: Instagram
Ono što je sigurno jest da su njezini roditelji, Brahim Edbouche i Fatima Bouzidane, marokanskog podrijetla te da je Rima veći dio djetinjstva provela u Francuskoj. Ta mješavina kultura ključan je dio njezinog identiteta. Poput svog supruga, prakticira islam, što snažno utječe na njezin javni imidž i poslovne pothvate.
| Foto: Screenshot/
Prije nego što je postala poznata kao Dembéléova supruga, Rima je izgradila impresivnu karijeru na društvenim mrežama. Na TikToku je okupila više od 300.000 pratitelja, a njezini su videi prikupili milijune lajkova, iako u njima gotovo nikad nije pokazivala lice.
| Foto: Instagram
Svoj utjecaj iskoristila je za pokretanje vlastitog modnog brenda, Razalae, specijaliziranog za modernu i skromnu muslimansku odjeću. Koliko joj je privatnost važna, pokazuje i povremeno brisanje sadržaja s profila, kao što je učinila nakon poraza PSG-a u finalu Svjetskog klupskog prvenstva, što je zaintrigiralo njezine pratitelje.
| Foto: Instagram
Njihova ljubavna priča započela je dok je Dembélé igrao za Rennes, no vezu su držali u tolikoj tajnosti da ni njegovi suigrači u Barceloni nisu znali za Rimu sve do dana vjenčanja.
| Foto: Instagram
Par se vjenčao 24. prosinca 2021. na tradicionalnoj marokanskoj ceremoniji, a vijest je odjeknula tek kad su se fotografije pojavile na internetu.
| Foto: Instagram
Među rijetkim gostima iz svijeta nogometa bio je Dembéléov prijatelj Dayot Upamecano. U rujnu 2022. dobili su kćer, čije ime također čuvaju u strogoj tajnosti.
| Foto: Instagram
Mnogi analitičari i navijači pripisuju Rimi zasluge za pozitivan preokret u Dembéléovoj karijeri. Prije braka, francuski krilni napadač bio je poznat po nedisciplini, kašnjenju na treninge i problematičnom načinu života koji je uključivao prekomjerno igranje videoigara.
| Foto: Screenshot/
Nakon vjenčanja, postao je znatno fokusiraniji i profesionalniji, što se odrazilo na njegove izvanredne igre za Barcelonu, a sada i za PSG.
| Foto: Screenshot/
Njezin smirujući utjecaj smatra se ključnim za njegovu novopronađenu zrelost, o čemu svjedoči i podatak da je samo nekoliko sati nakon rođenja kćeri odigrao cijelu utakmicu za Barcelonu.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
Foto Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Peter Cziborra
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier