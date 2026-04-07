BRAVO, DONNA!

Bravo, Donna! Vekić se plasirala u drugo kolu turnira u Linzu

Foto: Mike Frey/REUTERS

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 104.) plasirala se u drugo kolo dvoranskog WTA 500 turnira na zemljanoj podlozi u Linzu, svladavši Amerikanku Katie Volynets (WTA - 88.) sa 6-3, 3-6, 6-4 nakon dva sata i 13 minuta borbe.

To je za 29-godišnju Osječanku osmi nastup na ovom turniru na kojem je prije dvije godine bila polufinalistica, tada kao 34. tenisačica svijeta. Ove godine je došla rangirana izvan društva Top 100, ali je nakon dvije pobjede u kvalifikacijama i plasmana u osminu finala glavnog turnira već sada osvojila dovoljno bodova za povratak među sto najboljih na pojedinačnoj WTA ljestvici.

U prvom setu je Donni bio dovoljan jedan 'break' za osvajanje prve dionice meča, a isti scenarij, samo u zamijenjenim ulogama, dogodio se u drugom setu, koji je otišao na stranu američke tenisačice.

Wimbledon 2024 - Day Eleven - All England Lawn Tennis and Croquet Club
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Vekić je bolje otvorila treći set i povela 2-0, ali onda odmah izgubila servis. Do nove prednosti je došla u šestom gemu (4-2), ali ju je izgubila kad je servirala za pobjedu u devetom gemu. Ipak, u desetom je na servis suparnice došla do tri meč-lopte (0-40), ali ih je Volynets spasila. Vekić je izborila i četvrtu meč-loptu koju je pretvorila u pobjedu vrijednu povratka u Top 100, a koja joj otvara i mogućnost za plasman u njeno treće četvrtfinale u Linzu.

Donna je imala šest asova, ali i šest dvostrukih pogreška, od toga dvije povezane kad je servirala za pobjedu. Realizirala je četiri od 14 prilika za 'break' te osvojila više poena od suparnice na prvom servisu i na reternu.

Za plasman u četvrtfinale Vekić će igrati protiv pobjednice dvoboja između "sretne gubitnice" iz kvalifikacija, Ukrajinke Anheline Kalinine (WTA - 120.), i Mađarice Panne Udvardy (WTA - 71.), koja je prošli tjedan bila finalistica WTA 250 turnira u Bogoti.

