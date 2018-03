Bravo, Filipi! Naš boksač blista u Rumunjskoj, u četvrtfinalu je

Podijeljenom odlukom sudaca hrvatski boksač Toni Filipi pobijedio je Engleza Lewisa Williamsa i plasirao se među najboljih osam teškaša na Europskom prvenstvu do 22 godine u rumunjskom Targuu.

Filipi je jedan od favorita za zlato u kategoriji do 91 kilogram - lani je na ovom prvenstvu uzeo srebrnu medalju, izgubivši finale od francuskog predstavnika Paula Omba Biongoloa.

- Težak meč protiv jako nezgodnog boksača. Stvarno je bilo teško stići do nove pobjede. Itekako sam se morao potruditi za to. Kao što sam i u najavi prvenstva rekao, konkurencija je odlična. Svi koji su ovdje su kvalitetni i to se sada jasno i vidi. Međutim, najvažnije je da sam stigao do pobjede, sada imam jedan dan odmora koji će mi jako dobro doći - rekao je Toni za zadarski portal Sport 023.

Njegov suparnik u četvrtfinalu, Turčin Acar Berat, s glatkih 5-0 pobijedio Belgijca Soheba Bouafiau.