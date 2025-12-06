Bravo! Hribar osvojio srebro na Europskom prvenstvu u plivanju

Hrvatski plivač, 21-godišnji Jere Hribar osvojio je srebrnu medalju na 100 metara slobodno na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima u Lublinu, on je u finalu plivao novi hrvatski rekord od 45.64 sekundi.

Hribar je u finalu bio za 12 stotinki brži od vlastitog rezultata iz polufinala u petak te stigao do druge hrvatske medalje u Lublinu. U utorak je bio i članom brončane štafete na 4x50m slobodno.

Brži od Hribara u finalu bio je samo 26-godišnji Francuz Maxime Grousset sa 45.17, dok je broncu osvojio Britanac Matthew Richards sa 45.82.

Hribar će zadnjeg dana natjecanja, u nedjelju imati priliku za još jednu medalju jer se plasirao i u finale na 50 metara slobodno i to s trećim rezultatom polufinala. U nedjelju će u finalu na 50m slobodno kod plivačica nastupiti i 18-godišnja Jana Pavalić.