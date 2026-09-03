Bravo! Hrvatska socca momčad izborila osminu finala SP-a

Hrvatska malonogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog socca prvenstva u Essenu nakon što je u susretu play-ina pobijedila Tursku sa 4-0.

Bez većih problema hrvatski malonogometaši su u utakmici play-ina za plasman u osminu finala uvjerljivo, rezultatom 4-0, svladali Tursku i plasirali se u sljedeću fazu SP-a.

Hrvatska je od početka uspostavila inicijativu i dominirala praktički kroz cijelu utakmicu. Prvi gol u 7. minuti postigao je Duje Medak na asistenciju Daniela Sudara. Drugi pogodak je stigao u 32. minuti nakon odlične akcije u kojoj je Robert Franjkić dodao Duji Medaku na lijevu stranu, a on loptu oštrim dodavanjem poslao u šesterac, gdje ju je u praznu mrežu zabio Daniel Sudar.

Foto: Socca Croatia/Facebook

Turska je nešto više angažmana pokazala tek u posljednjih nekoliko minuta ogleda, kada je uvela i igrača-vratara. Međutim, utakmica je privedena kraja s dva hrvatska zgoditka u zadnjim trenucima susreta. Prvo je na 3-0 u 39. minuti povisio Nino Jurjević-Adžić na asistenciju Borne Vidićeka, a potom je Vidićek postavio konačnih 4-0 u zadnjoj, 40. minuti susreta.

"Nije lagano igrati takve utakmice u kojima si toliko nadmoćan, a ne uspiješ u ranoj fazi susreta otići na dva, tri ili četiri gola razlike. No, na kraju smo dokazali da smo puno jača ekipa i prošli dalje," kazao je Sudar.

U osmini finala hrvatske malonogometaše čeka Španjolska, aktualni europski prvak. Utakmica je na rasporedu u petak, 4. rujna.