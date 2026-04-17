Bravo! Hrvatska uzela još dvije medalje na juniorskom SP-u!

Šestog i posljednjeg dana Svjetskog juniorskog tekvondo prvenstva koje se održava u Taškentu Lorena Opačak (TK ion) i Lucija Kalić osvojile su brončanu medalju.

Lorena Opačak (TK Ion), prošlogodišnja kadetska viceprvakinja svijeta, na putu do polufinala u kategoriji do 63 kg ostvarila je četiri pobjede – protiv Tajvanke Ko Yi Chun Chou, Amerikanke Pole Wasilewske (SAD), Meksikanke Vanije Mondragon i Kazahstanke Ljubov Yun (KAZ). U borbi za finale zaustavila ju je domaća predstavnica Mohidil Uktamjonove, čime je osvojila brončanu medalju.

Broncu u kategoriji do 52 kg osvojila je Lucija Kalić koja je redom pobijedila Francuskinju Alyssiu Berj Sako, Koreanku Bomin Kim, Australku Ayvu Soteriou i Tajvanku Shih Jing Huang. U polufinalu ju je zaustavila kineska predstavnica Siyi Zhao. Lucijan Nikolić Malora iz TK Activ je u kategoriji do 51 kg zaustavljen na startu natjecanja porazom od predstavnika Filipina.

Hrvatska je na ovom svjetskom prvenstvu osvojila ukupno sedam medalja. Zlato je osvojila Maja Srhoj, srebro Klara Uglešić i broncu su osvojili Petra Uglešić, Sara Žižić, Karlo Holjević, Lorena Opačak i Lucija Kalić. u ženskoj konkurenciji Hrvatska je po broju osvojenih medalja druga ukupno, iza Kine.