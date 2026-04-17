Bravo! Hrvatska uzela još dvije medalje na juniorskom SP-u!

Bravo! Hrvatska uzela još dvije medalje na juniorskom SP-u!
Hrvatske tekvondo zvijezde osvojile 7 medalja na Svjetskom prvenstvu! Lorena Opačak i Lucija Kalić briljirale s broncama. Hrvatska druga iza Kine

Šestog i posljednjeg dana Svjetskog juniorskog tekvondo prvenstva koje se održava u Taškentu Lorena Opačak (TK ion) i Lucija Kalić osvojile su brončanu medalju.

Lorena Opačak (TK Ion), prošlogodišnja kadetska viceprvakinja svijeta, na putu do polufinala u kategoriji do 63 kg ostvarila je četiri pobjede – protiv Tajvanke Ko Yi Chun Chou, Amerikanke Pole Wasilewske (SAD), Meksikanke Vanije Mondragon i Kazahstanke Ljubov Yun (KAZ). U borbi za finale zaustavila ju je domaća predstavnica Mohidil Uktamjonove, čime je osvojila brončanu medalju. 

Broncu u kategoriji do 52 kg osvojila je Lucija Kalić  koja je redom pobijedila Francuskinju Alyssiu Berj Sako, Koreanku Bomin Kim, Australku Ayvu Soteriou i Tajvanku Shih Jing Huang. U polufinalu ju je zaustavila kineska predstavnica Siyi Zhao. Lucijan Nikolić Malora iz TK Activ je u kategoriji do 51 kg zaustavljen na startu natjecanja porazom od predstavnika Filipina.

Hrvatska je na ovom svjetskom prvenstvu osvojila ukupno sedam medalja. Zlato je osvojila Maja Srhoj, srebro Klara Uglešić i broncu su osvojili Petra Uglešić, Sara Žižić, Karlo Holjević, Lorena Opačak i Lucija Kalić. u ženskoj konkurenciji Hrvatska je po broju osvojenih medalja druga ukupno, iza Kine. 

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće
RASTE POPULARNOST

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće

Marigona Gona, navijačica s Kosova, postala je internetska senzacija nakon što ju je kamera uhvatila na utakmici Eurolige. Njezin profil eksplodirao je, a ona je odlučila prigrliti popularnost koju je stekla preko noći
FOTO Bila je udana za tajkuna, a onda se pojavio on! Evo tko je ljubav trenera Martina Baturine
DANIELLA SEMAAN

FOTO Bila je udana za tajkuna, a onda se pojavio on! Evo tko je ljubav trenera Martina Baturine

Ljubavna priča Cesca Fàbregasa i Danielle Semaan započela je 2011. godine u poznatom japanskom restoranu Nozomi u londonskoj elitnoj četvrti Knightsbridge
VIDEO Slaven - Hajduk 2-2: 'Bili' bez 5. pobjede u nizu. Dinamo ima priliku pobjeći na plus 12...
REMI U KOPRIVNICI

VIDEO Slaven - Hajduk 2-2: 'Bili' bez 5. pobjede u nizu. Dinamo ima priliku pobjeći na plus 12...

Hajduk nije odigrao bajnu utakmicu i ostao je bez pete pobjede u nizu. Slaven je imao nekoliko prilika i bio je opasniji, ali nije zabio, dok je Hajduk svoje iskoristio. Dinamo se pobjedom može dodatno odvojiti

