Obavijesti

Sport

Komentari 0
EP U LUBLINU

Bravo Jere! Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u polufinale na 100 metara slobodno na EP

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Bravo Jere! Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u polufinale na 100 metara slobodno na EP
2
Zagreb: Plivački olimpijac Jere Hribar vratio se s Olimpijskih igara | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hribar je imao 11. vrijeme kvalifikacija s  vremenom 46.72 što je 85 stotinki sporije od najbržeg Litvanca Tomasa Lukminasa. Polufinale je na rasporedu večeras u 20:45 sati, a Hribar je jedini hrvatski predstavnik

Hrvatski plivač Jere Hribar (21) plasirao se u petak u polufinale na 100 m slobodno na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima koje se održava u Lublinu. 

Hribar je imao 11. vrijeme kvalifikacija s  vremenom 46.72 što je 85 stotinki sporije od najbržeg Litvanca Tomasa Lukminasa. To je također sporije od njegovog najboljeg vremena 46.16 sekundi. Vili Sivec je u istoj disciplini izborio repesaž, on je u kvalifikacijama imao 18. vrijeme 47.02. Luka Cvetko i Božo Puhalović su ostali bez plasmana u polufinale. Cvetko je u kvalifikacijama bio 41. s vremenom 47.74, a Puhalović 57. s vremenom 48.64. Polufinale je na rasporedu večeras u 20:45 sati.

Zagreb: Plivački olimpijac Jere Hribar vratio se s Olimpijskih igara
Zagreb: Plivački olimpijac Jere Hribar vratio se s Olimpijskih igara | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Niko Janković nije se uspio plasirati u polufinale na 200 m mješovito nakon što je u kvalifikacijama bio 24. s vremenom 1:58.46 što je bilo 4,76 sekundi sporije od najbržeg u kvalifikacijama Britanca Duncana Scotta (1:53.74).

Marin Mogić je ostao bez plasmana u finale na 800 m slobodno, on je u kvalifikacijama bio 32 s vremenom 8:08.90, dok je najbrži bio Nijemac Johannes Liebmann s vremenom 7:30.94.

Bez polufinala na 100 m slobodno je ostala i Jana Pavalić koja je u kvalifikacijama zauzela 28. mjesto s vremenom 53.92. Da je isplivala svoje najbolje vrijeme 53.11, plasirala bi se u finale jer je zadnja plivačica koja je ušla u polufinale imala vrijeme 53.43.    

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala
VONN PROVOCIRA

FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena, a sad se fotografirala za Players Magazin bez grudnjaka
Hrvatski reprezentativac dobio prijetnje smrću i sve to prijavio policiji! Oglasio se njegov klub
UŽASNA SITUACIJA

Hrvatski reprezentativac dobio prijetnje smrću i sve to prijavio policiji! Oglasio se njegov klub

Kopenhagen je objavio da su golman i njegova obitelj primili velik broj poruka mržnje i otvorenih prijetnji smrću, napisali su danski kolege o užasnoj situaciji u kojoj se našao Dominik Kotarski
FOTO Boban ima svoj restoran, Šimić izgradio 'carstvo', Lovren je vlasnik luksuznog hotela...
ULOŽILI SU NOVAC

FOTO Boban ima svoj restoran, Šimić izgradio 'carstvo', Lovren je vlasnik luksuznog hotela...

Više poznatih hrvatskih sportaša, među kojima su Lovren, Šimić, Dalić, Boban, Draganja, Filipović, Livaja, Livaković i Brozović, nakon sportskih karijera uspješno su se okušali u ugostiteljstvu i poduzetništvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025