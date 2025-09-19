Bravo, Karlo! Kodrić u Zagrebu osvojio svjetsku broncu: 'Vrat, leđa... Cijeli sam bio potrgan!'

Hrvatski hrvač Karlo Kodrić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 82 kilograma grčko-rimskim stilom na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu, on je u dvoboju za treće mjesto sa 5-0 svladao Švicarca Ramona Rainera Betscharta.Član HK Petrinja, rođeni Sisčanin, 24-godišnji Kodrić dominirao je od početka borbe za brončanu medalju, zbog aktivnosti je poveo sa 2-0, da bi bacanjem za dva boda 1:50 minuta prije kraja poveo sa 4-0.

Do kraja susreta ga nije omela niti ozljeda arkade zbog koje mu se u nekoliko navrata ukazivala medicinska pomoć. Do borbe za broncu Kodrić je stigao pobjedama protiv Kirgiza Behzata Orunkula i Moldavca Mihaila Bradua u eliminacijama u četvrtak kada je i izgubio u polufinalu od Iranca Gholamreze Javada Farokhisenjanija.

Zagreb: Svjetsko prvenstvo u hrvanju, grčko-rimski stil, 82kg, Ramon Rainer Betschart - Karlo Kodrić | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Prelijep je osjećaj osvojiti medalju u svojoj državi pred svojim ljudima. Tu su me došli podržati moji Petrinjci iz kluba, moji Sisčani odakle sam rodom - pun dojmova je bio Kodrić koji je prokomentirao i borbu za odličje:

- Znam tako rano u borbi napraviti prednost, a onda je preživljavanje do kraja. Teško je protiv mene napraviti bodove i zato moje borbe završavaju ovako, 4-0 ili 5-0. Rezultatski izgleda lagano, ali nije bilo. Prije ove borbe sam bio 'strgan' od dana prije, od vrata, leđa, lože. Od početka sam znao da mu mogu parirati, a u drugoj rundi sam uspio napraviti korak, dva naprijed i kad sam ga dobio drugi put u parter bilo je jasno da baš ja moram pogriješiti kako bih izgubio borbu, a to se nije dogodilo.

Zagreb: Svjetsko prvenstvo u hrvanju, grčko-rimski stil, 82kg, Ramon Rainer Betschart - Karlo Kodrić | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zlato je osvojio upravo Iranac Farokhisenjani koji je u finalu svladao Gruzijca Gelu Bolkvadzea, dok je uz Kodrića do bronce stigao Japanac Taizo Yoshida.

Kodrić je treć Hrvat koji je osvojio medalju na svjetskom prvenstvu od samostalnosti, nakon braće Nenada i Nevena Žugaja, Nenad je bio brončani u Moskvi 2010., a Neven brončani u Istanbulu 2011. te srebrni u Taškentu 2014.

- Nakon ove medalje siguran sam da kako mogu biti miran sljedećih četiri-pet godina što se tiče bavljenja ovim sportom - dodao je Kodrić.