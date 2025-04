Bravo! Lara Cvjetko osvojila europsku broncu u judu..

Hrvatska džudašica Lara Cvjetko osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 70 kilograma na Europskom prvnestvu u Podgorici.

Cvjetko je u borbi za broncu bila bolja od poznate Francuskinje Eve Marie Gahie, te je nastavila hrvatski niz medalja u ovoj kategoriji u kojoj je dugo vladala Barbara Matić.

Članica JK Solin je u Podgorici prvo slavila nad Švicarskom Aprila Fohouom, da bi potom izgubila od Portugalke Tais Pine, pa je do bronce morala u repesaž. Tamo je 23-godišnja Cvjetko svladala iskusnu Španjolku Ai Tsunodu Roustant i došla u priliku boriti se za medalju, gdje je obranila broncu s prošlogodišnjeg EP-a u Zagrebu.

IJF World Judo Tour Zagreb Grand Prix 2024., borba za broncu, žene -70kg, Kaillany Cardoso - Lara Cvjetko | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Mislim da se nisam nikad ovako ponosno osjećala kada sam osvojila medalju jer znam da me čekala stvarno teška protivnica i dosta sam ono, nisam se bojala, ali sam znala da će biti užasno teška borba i nisam mislila da je uopće mogu dva puta baciti u regularnom djelu borbe. Mislila sam da će borba ići do kraja, pogotovo s obzirom na to da me zadnji put bacila dva puta i to dosta brzo. Stvarno sam bila presretna, nisam mogla vjerovati još dok sam bila na tatamiju da sam zapravo uspjela pobijediti Francuskinju i osvojiti broncu na prvenstvu Europe - kazala je Cvjetko.

- Druga brončana medalja na EP, iskreno puno bolji osjećaj nego prošle godine, jer nisam imala borbu za broncu pa nije bio to taj osjećaj pobjede ispred publike i naravno s bacanjem. Drago mi je da mogu pokazati taj kontinuitet, jer mislim da stvarno puno radimo, trener, ja i svi u klubu da se to vidi da to nije slučajnost, da je to stvarno veliki rad i da na kraju iako sam izgubila zadnja dva turnira da kad je najbitnije da mogu pokazati svoje.

U kategoriji do 63 kg Iva Oberan je zauzela sedmo mjesto. Nakon pobjeda nad Turkinjom Mirel Akdeniz i Austrijankom Lisom Tretnjak, uslijedili su porazi protiv Talijanke Carlotte Avanzato i potom u repesažu od Nizozemke Joanne van Lieshout.

Josip Bulić je u kategoriji do 90 kilograma izgubio odmah na početku od Francuza Alexisa Mathieua.